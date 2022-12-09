Велика Британія запровадила нові санкції проти посадовців Росії та Ірану: хто у списку

Велика Британія 9 грудня запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану.

Як повідомляється на сайті уряду королівства, нові санкції націлені на 30 осіб і організацій, які пригнічують основні свободи в усьому світі.

Зазначається, що санкції запроваджено також і проти посадовців, відповідальних за російське вторгнення в Україну та порушення прав людини. Йдеться про п'ять представників російських силових структур, які чинили звірства в Україні та винні у катуваннях полонених, насильстві цивільних громадян та участі у російському вторгненні. Серед них: співробітник ФСБ Росії в анексованому Криму Андрій Тішенін та Артур Шамбазов, старший оперуповноваженого в АРК Крим, які 2015 року катували українця Олександра Костенка. У списку також Валентин Опарін, російський майор юстиції, Олег Ткаченко, керівник відділу прокуратури Ростовської області, а також російський полковник Ібатуллін, командира 90-ї танкової дивізії, яка брала участь у повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

Обмеження також запровадили проти 10 іранських чиновників, пов'язаних із судовою та пенітенціарною системами Ірану. Потрапили під санкції і два політика Молдови, повідомляється на сайті уряду королівства.

Антиросійські санкції

Нагадаємо, що у відповідь на російську агресію та повномасштабне вторгнення, яке РФ розпочала проти України 24 лютого, низка країн світу запровадили економічні та політичні санкції проти Москви. Серед таких країн США, європейські держави, Канада, Японія та інші.

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Зокрема Єврокомісія станом на грудень 2022 року запровадили проти РФ вже вісім пакетів санкції і наразі оголосила про 9-й санкційний пакет. Зазначається, що у новому пакеті санкцій планують ввести контроль за експортом цивільних технологій, які Росія може використовувати на своїх військових заводах для виробництва зброї. Також під санкції попадуть ще три банки РФ.

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