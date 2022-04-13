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Велика Британія запровадила санкції проти Медведчука: всі його активи в країні заморожені

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Велика Британія запровадила санкції проти Медведчука: всі його активи в країні заморожені

Associated Press

Санкції проти Медведчука були запроваджені в межах нового пакету обмежувальних заходів проти Росії.

Велика Британія запровадила санкції проти кума президента РФ Володимира Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Усі його активи на території Сполученого Королівства заморожені, свідчить зведений санкційний список від уряду Британії.

У Британії його дії вважаю дестабілізувальними, такими, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

До слова, увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

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