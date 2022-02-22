Велика Британія застосує нові заходи проти Росії: Джонсон скликає засідання уряду

У Лондоні відреагують на визнання Кремлем псведореспублік “ЛНР” та “ДНР” на тимчасово окупованій території України.

У вівторок, 22 лютого, Велика Британія оголосить про нові санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України, спричинене визнанням Росією незалежності самопроголошених “республік” на території ОРДЛО.

Про це повідомила британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс у своєму Twitter.

“Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України”, - написала вона.

Як повідомляє видання Metro, засідання британського уряду, на якому буде обговорено ситуацію після визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", відбудеться о 6:30 ранку за Лондоном (тобто о 8:30 за київським часом).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати ОРДЛО порушує міжнародне право.

Читайте також: