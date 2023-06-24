"Велика кількість територій втрачена, вбитих у 3-4 рази більше, ніж це подається" - Пригожин про брехню Міноборони РФ

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин записав звернення із захопленого штабу південного військового округу у Ростові. За його словами, його найманці контролюють військові об'єкти Ростова.

Відео опублікувала його прес-служба.

"Ми перебуваємо у штабі, під контролем військові об'єкти Ростова, у тому числі аеродром. Літаки, які йдуть для бойової роботи, йдуть штатно, санітарні борти йдуть, проблем немає. Все, що робиться, це ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нам, а завдавала по українцям", - сказав він.

За словами Пригожина, головний пункт управління у Ростові працює у штатному режимі. Він також повідомив про величезні втрати серед армії РФ і про те, що вищому керівництву повідомляють набагато занижені цифри у зведеннях з фронту.

"Тому, якщо розповідатимуть, що ПВК Вагнер завадив роботі і тому на фронті щось посипалося – то на фронті посипалося не тому. Коли ми прийшли сюди, то ми ще раз підтвердили – величезна кількість територій втрачено, солдатів вбитих у 3- 4 рази більше, ніж це в документах подається на гору, а те, що подається – це в 10 разів менше, ніж говорять по телевізору, у деякі дні санітарні втрати становлять до тисячі осіб (вбиті, зниклі безвісти, поранені та відмовники). Начальник генштабу РФ Герасимов утік від сюди, дізнавшись про захід "вагнерівців" до Ростова", - резюмував Пригожин.

Нагадаємо, Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

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