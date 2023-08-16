Велика мобілізація Путіна: Кремль може готувати провокацію на Курській АЕС, щоб загартувати росіян

Ці дії ворога можуть переслідувати дві мети. По-перше, це може бути свідома дезінформаційна кампанія Кремля з метою формування негативної ситуації довкола Запорізької АЕС і блокування українського наступу. По-друге, це може бути реальною інформацією, яка свідчить про те, що Кремль дійсно готується до стратегічних заходів, які пов’язані з тиском на наших західних партнерів, мовляв, треба зупиняти вже цю війну в Європі, треба вимагати від українського керівництва припиняти цю війну, бо начебто росіяни до цього готові.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Проте, звісно, залишити їм окуповані території, Крим. До того ж, Україна не має вступити до НАТО тощо. А далі будемо торгуватися. Тобто такі розмови є. І тут зараз дуже важко визначити, яка ж мета цієї інформації (про Курську АЕС – ред.): чи це дезінформація, яка має більш тактичний сенс, – зупинити український контрнаступ, або стратегічний – створити ілюзію, що Путін хоче переговорів.



Експерт наголошує, що, на жаль, наші західні партнери так і не знайшли методів та інструментів запровадження санкцій проти "Росатома" у відповідь на окупацію Запорізької АЕС. І це створює можливості для росіян продовжувати використовувати Запорізьку АЕС у своїх цілях для блокування, зокрема, українського наступу. Бо якщо вони говоритимуть: дивіться, український наступ триває, й це збільшує загрози ядерній безпеці, може бути що завгодно, мовляв, це українці обстрілюватимуть російські позиції поблизу Запорізької АЕС, і це може призвести до аварії, катастрофи тощо.



Також можливі провокації на Курській АЕС, якщо Москва дійсно задумала це зробити, можуть слугувати додатковим чинником консолідації російського суспільства напередодні чергової путінської мобілізації, яку, за численними даними, він планує вже на цю осінь. І Кремль хоче мобілізувати не 300 тис., як торік у вересні, а навіть понад 500 тис. Недарма ж наприкінці липня Держдума ухвалила зміни до законів, якими: підвищила вік призову до армії від 18-27 до 18-30 років; заборонила виїзд призовників від дня розміщення повістки в реєстрі (до цього було від дня особистого вручення повістки, після чого виїзд за кордон заборонений – ред.) та збільшила штрафи до 30 тисяч рублів (до майже 12 тис. грн – ред.) за неявку до військкомату по повістці.



"Щодо мобілізації, впевнений, вони її не зупинятимуть. Проте ефект від неї буде десь ближче до середини зими. І всупереч тому, які на той момент будуть думки у наших західних партнерів, росіяни готуватимуться до наступних наступальних операцій. Це однозначно", – вважає Михайло Самусь.



Щодо майбутнього вступу України до НАТО, неабиякий резонанс не лише в Україні, а й на Заході викликала заява керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена про те, що Київ може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від частини своїх територій.

Як каже директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, такі розмови, ініційовані, зокрема, росіянами, були ще в 2014-2015 роках, коли вони намагалися уникнути подальшого запровадження санкцій, розриву економічних відносин із Заходом, у них ще були якісь ілюзії, що можна було повернутися після "Мінська-2" та до business as usual із Заходом. І вони мали пропозиції: відкладений міжнародний статус Криму (на 10-15 років – ред.) та "заморозка" Донбасу.

"Але стартова позиція Росії – це нейтральний статус України. А Захід начебто, якщо пристає до цих переговорів, має протилежну стартову позицію, – ЄС і НАТО для України. І це саме бонус для Києва, який може "відмовитися" від якихось територій. Зараз це знову повторюється, бо Росія намагається будь-яким чином "заморозити" конфлікт. Хоча в Україні наростає хвиля, що Росія готується до війни на виснаження. Проте це не суперечить тому, що Москва намагається все "заморозити", бо їй потрібна передишка, знову набрати людського ресурсу й відновлювати залізо. Скільки б там у них його не було, але з ним у них величезні проблеми", – каже експерт.

За його словами, в російського Куп’янського угруповання відсоток забезпечення бронетехнікою такий, що краще називати їх піхотними з’єднаннями й частинами, ніж мотострілецькими. Тому техніки у них точно не вистачає.

"І це велика проблема. Тому їм треба все "заморозити" на якийсь час, щоб відновитися в обмін, можливо, на якесь скасування санкцій. Тому це питання дійсно обговорюється. Росія це вкидає. Інколи Захід пристає до таких обговорень, перевіряючи нашу реакцію: ну, а раптом Україна погодиться, це ж супер, можна шляхом українських інтересів знову повернутися до business as usual із Росією. І тут критично важлива наша позиція. Бо наші західні партнери скажуть: ми зробимо все, що вам подобається; якщо вам подобається "заморозка" конфлікту, то ми на це готові; якщо не подобається, ок, ми даємо вам Leopard і Taurus", – вважає Михайло Самусь.

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