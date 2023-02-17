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Велика помилка Білорусі: Зеленський на Мюнхенській конференції попередив режим Лукашенка про наслідки участі у війні

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Велика помилка Білорусі: Зеленський на Мюнхенській конференції попередив режим Лукашенка про наслідки участі у війні

Фото: Associated Press

Президент України вважає, що Кремлю буде складно залучити білоруську армію для спільного наступу на Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає невисоким ризик наступу військ Російської Федерації спільно з білоруською армією. Якщо ж самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко наважиться послати своїх солдатів на війну, то, за словами українського лідера, це стане великою помилкою Білорусі.

Про це Володимир Зеленський говорив у п’ятницю, 17 лютого, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської безпекової конференції.

Український президент вважає, що Кремлю буде складно змусити білоруську армію долучитися до вторгнення, насамперед через суспільні настрої в країні.

“Білоруси в принципі не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні – це 80%. Тому дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу. Тому їм буде складно їх затягнути. Але вони [представники Кремля] будуть це робити, безумовно”, - сказав він.

Якщо Кремлю все ж вдасться змусити Лукашенка розпочати спільний наступ, то, на переконання Зеленського, це буде великою помилкою.

“Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа, коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація або летіли ракети. Території, які вони не контролювати, вони були під контролем Росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і долучаєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і таким чином історично робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна й цієї загарбницької війни”, - наголосив він.

Президент Зеленський застеріг режим Лукашенка від такого вибору, нагадавши, що на владу Кремля після поразки у війні чекає трибунал і відшкодування “за все те, що Росія вже наробила й, на жаль, продовжує робити”.

“Тому це буде велика помилка. Ми вважаємо, що сил у них недостатньо. І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. І це не залякування. Ми захищаємо себе”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, білоруський диктатор Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише в разі агресії проти його країни.

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Перегляди
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