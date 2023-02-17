Велика помилка Білорусі: Зеленський на Мюнхенській конференції попередив режим Лукашенка про наслідки участі у війні

Президент України вважає, що Кремлю буде складно залучити білоруську армію для спільного наступу на Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає невисоким ризик наступу військ Російської Федерації спільно з білоруською армією. Якщо ж самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко наважиться послати своїх солдатів на війну, то, за словами українського лідера, це стане великою помилкою Білорусі.

Про це Володимир Зеленський говорив у п’ятницю, 17 лютого, відповідаючи на запитання під час Мюнхенської безпекової конференції.

Український президент вважає, що Кремлю буде складно змусити білоруську армію долучитися до вторгнення, насамперед через суспільні настрої в країні.

“Білоруси в принципі не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні – це 80%. Тому дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу. Тому їм буде складно їх затягнути. Але вони [представники Кремля] будуть це робити, безумовно”, - сказав він.

Якщо Кремлю все ж вдасться змусити Лукашенка розпочати спільний наступ, то, на переконання Зеленського, це буде великою помилкою.

Також читайте Лукашенко знову приїхав до Путіна

“Це буде велика помилка Білорусі, велика історична помилка. Тому що одна справа, коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація або летіли ракети. Території, які вони не контролювати, вони були під контролем Росії. Це одна справа. А інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і долучаєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і таким чином історично робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна й цієї загарбницької війни”, - наголосив він.

Президент Зеленський застеріг режим Лукашенка від такого вибору, нагадавши, що на владу Кремля після поразки у війні чекає трибунал і відшкодування “за все те, що Росія вже наробила й, на жаль, продовжує робити”.

“Тому це буде велика помилка. Ми вважаємо, що сил у них недостатньо. І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. І це не залякування. Ми захищаємо себе”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, білоруський диктатор Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише в разі агресії проти його країни.

Читайте також: