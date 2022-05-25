Велика пожежа в Москві та масове вбивство в американській школі: головні новини ночі 25 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 25 травня:
- Увечері у вівторок, 24 травня, у російській столиці Москві в районі Лефортово спалахнула хрестильня при храмі Петра і Павла - давній церкві, яку було збудовано на початку 17 століття. Читати далі –>
- У вівторок, 24 травня, у США озброєний 18-річний чоловік влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде, убивши понад 20 людей, більшість з яких — діти. Читати далі –>
- У середу, 25 травня, під час завершення візиту президента США Джо Байдена до Азії збройні сили КНДР здійснили запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря. Читати далі –>
- Самохідні гаубиці Caesar, які призначені для знищення техніки та командних пунктів російських окупантів, уже успішно використовують українські артилеристи. Читати далі –>
- Росіяни, переодягнені в однострої українських солдатів, намагалися атакувати в напрямку Кривого Рогу. Читати далі –>
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