Велика пожежа в Ростові-на-Дону: спалахнув речовий ринок (відео)

Понад сотню пожежників не можуть загасити полум’я.

Ввечері 30 листопада в російському місті Ростов-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на речовому ринку “Темерник”.

Відео з місця події публікують російські Telegram-канали.

Повідомляється, що вогонь охопив торгові павільйони на площі майже 2000 квадратних метрів. Понад сотню пожежників не можуть загасити полум’я. До ринку з'їхалася велика кількість пожежних машин.

На місце пожежі збираються викликати Росгвардію, оскільки торговці заважають гасити вогонь, намагаючись голими руками врятувати свій охоплений вогнем товар.

Припускають, що причиною пожежі міг бути підпал.

На місці події чуються вибухи — можливо, від згорання святкової піротехніки або ж електропроводки.

Пожежі присвоєно третій рівень складності.

Велика пожежа в Ростові-на-Дону: спалахнув речовий ринок

Нагадаємо, в неділю, 26 листопада, після потужного вибуху на тракторному заводі в російському місті Челябінську спалахнула масштабна пожежа. Над територією підприємства виріс гігантський вогняний “гриб”.

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