Велика війна, або що вибере Байден: як США можуть завдати удару у відповідь по Ірану

Вбивство трьох американських солдатів у неділю, 28 січня, в результаті удару безпілотника-смертника, здійсненого підтримуваними Іраном бойовиками, стало найсмертоноснішою повітряною атакою на наземні війська США з часів Корейської війни.

Про це пише The Telegraph.

Дональд Трамп заявив, що світ стоїть на “порозі Третьої світової війни”. Ліндсі Грем, сенатор-республіканець, зажадав “чіткої, смертоносної і приголомшливої відповіді”. Веслі Кларк, американський генерал у відставці і колишній командувач НАТО, закликав: “Знищити їхні можливості і завдати сильного удару по джерелу: Ірану”.

Джо Байден пообіцяв завдати удару у відповідь: “Ми продовжимо їхню боротьбу з тероризмом, і не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в той час і в той спосіб, який ми оберемо”.

Тепер питання полягає в тому, якою саме буде ця відплата.

Нічого не робити

США можуть нічого не робити. Це варіант, якому віддають перевагу антиінтервенціоністські, ізоляціоністські сили, які залишаються потужними в Америці. Аргумент полягає в тому, що для США було б нерозумно ризикувати бути втягнутими в ще один затяжний конфлікт на Близькому Сході, і що це було б неминучим результатом будь-якої ескалації напруженості у відносинах з Тегераном.

Представник демократів Сет Моултон, який чотири рази служив в Іраку в якості морського піхотинця, сказав: “Стримування — це важко, війна — ще гірше... Для яструбів, які закликають до війни з Іраном, ви граєте на руку ворогу”.

Нічого не роблячи, американські солдати на Близькому Сході будуть змушені протистояти безперервним — і, ймовірно, посиленим — повітряним атакам, які переслідують їхні бази з моменту початку війни в Газі. З 7 жовтня відбулося майже 200 спроб нанесення ракетних і безпілотних ударів по американських аванпостах в регіоні. Більшість з них були невдалими або перехоплені. Враховуючи реакцію Байдена на атаку, такий варіант малоймовірний.

Ірак

Другою потенційною відповіддю є посилення повітряних ударів по підтримуваних Іраном збройних угрупованнях в Іраку. Недільний удар з безпілотника взяв на себе Ісламський опір в Іраку (ІРІ), група ополченців, яка відкололася від ширших Сил народної мобілізації. До складу ІРІ входить Харакат Хезболла ан-Нуджаба, одне з найпотужніших проіранських угруповань в Іраку, яке вважається відповідальним за багато нещодавніх нападів на американські війська.

З початку війни в Газі США завдали п'ять ударів у відповідь на попередні атаки ІРІ в Іраку, під час одного з яких 21 січня двоє американських солдатів, дислокованих на авіабазі Асад на заході Іраку, зазнали серйозних черепно-мозкових травм.

Але ці заходи не спрацювали, що дуже чітко продемонстрував недільний смертоносний напад. “Стримування так і не було здійснене, і ось ціна — троє загиблих солдатів і понад 34 поранених”, — сказав Чарльз Лістер, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу.

Марк Дубовіц, виконавчий директор Фонду захисту демократій, додав: “Якщо ви хочете, щоб удар по режиму в Ірані був “не ескалаційним”, але водночас “ефективним і стримуючим”, Байдену необхідно знищити бази КВІР і вбити вищих командирів КВІР. Тільки тоді Хаменеї відступить”.

КВІР в Сирії

Тому більш інтенсивною відповіддю було б одночасне нанесення ударів як в Іраку, так і в Сирії, причому дії проти ІРІ в Іраку поєднувалися б з ударами по об'єктах в Сирії, що належать Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Починаючи з 7 жовтня, США тричі атакували позиції КВІР у Сирії, де вони діють як радники і інструктори військових Башара аль-Асада і підтримують низку антиамериканських ополченців. 8 листопада літаки ВПС США розбомбили склад зброї, а через чотири дні завдали удару по тренувальному центру і конспіративній квартирі. Обидва удари були нанесені у багатій на нафту східній провінції Дейр-ез-Зур.

“США надали Ірану занадто велику свободу дій для атак через своїх маріонеток, — сказав Аарон Девід Міллер, колишній учасник мирних переговорів на Близькому Сході і старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир. — Вашингтон повинен зменшити цю поблажку і надіслати Тегерану жорсткіший сигнал за вбивства американців — атаки проти іранських сил в Іраку та Сирії”.

У Сирії є низка інших відомих об'єктів КВІР, в тому числі: командно-контрольний центр під назвою “Оранжерея” в аеропорту Дамаска, авіабаза Імам Алі поблизу кордону з Іраком, велика база безпілотників на авіабазі Дімас поблизу кордону з Ліваном і тренувальний табір елітних сил спеціального призначення в Маядіні на сході Сирії.

“Майте на увазі, що за стандартною практикою Іран вже евакуював персонал з ключових об'єктів, а високопоставлені оперативники залягли на дно”, — сказав Лістер. Тим не менш, США все одно надішлють важливий сигнал стримування.

Іран

Найсерйозніший варіант відплати може бути спрямований проти самого Ірану. Тегеран спробував дистанціюватися від недільної атаки, а речник міністерства закордонних справ Нассер Канаані заявив у понеділок, 29 січня, що він не віддає накази “групам опору”. Але Байден у своїй відповіді в неділю ввечері чітко заявив, що відповідальність за напад несуть “радикальні бойові групи, підтримувані Іраном”, тим самим поклавши на Тегеран опосередковану відповідальність за напад.

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Якщо причетність аятол буде сприйнята як достатнє виправдання для прямих військових дій, США можуть вдатися до переслідування іранських військово-морських сил і засобів. Тегеран заявляє, що розгорнув чотири військово-морські ескадри в “міжнародних водах” відтоді, як їхні союзники-хусити почали нападати на міжнародне судноплавство в Червоному морі. Військово-морські сили США також діють в регіоні.

Метью Креніг, віце-президент Атлантичної ради, заявив, що США також можуть завдати ударів по іранських військово-морських базах, ядерних і ракетних об'єктах, націлюючись на вищий командний склад, як це було зроблено в 2020 році, коли в Іраку було вбито Касема Сулеймані, керівника сил КВІР “Кудс”.

“Стримування працює, переконуючи супротивника в тому, що витрати на напад на Сполучені Штати, їхніх союзників і інтереси значно переважають будь-які вигоди”, — сказав він, додавши, що обмеження відплати своїми маріонетковими силами “буде сприйнято в Тегерані як ознака слабкості і просто розпалить безперервний цикл насильства”.

Така відплата, однак, неминуче викличе іранську відповідь. Ормузька протока є найважливішою нафтовою артерією світу: через неї щодня проходить понад 20 мільйонів барелів нафти і 80 мільйонів метричних тонн скрапленого природного газу щороку, що становить 20 відсотків світових поставок обох енергоносіїв.

Якщо Іран почне завдавати ударів по суднах у протоці або навіть спробує повністю її заблокувати, війна може набути регіонального характеру, залучивши Саудівську Аравію, Кувейт і ОАЕ, які експортують через протоку, і ціни на паливо різко зростуть у всьому світі.

Вплив, який це матиме на пересічного американця, був би значним і в найкращі часи, не кажучи вже про рік виборів. Оскільки Байден майже напевно переможе більш ізоляціоністського Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, цей ризик може переконати Білий дім у тому, що удари по самому Ірану — це надто далекосяжний крок.

Нагадаємо, під час нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинуло троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

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