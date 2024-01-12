Велика війна на Близькому Сході: до чого може призвести атака на Ємен

Скоріше за все, ситуація на Близькому Сході обмежиться одним Єменом і регіональної війни не буде.

Таку думку висловив в ефірі “Еспресо” заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

“Існує ймовірність, що іранці активізують і зможуть знову підняти, як і у жовтні, свої проксі в Іраку та Сирії, щоб вони здійснювали атаки на американські бази. Спробують підняти арабську вулицю в Йорданії та Єгипті для того, щоб створити загальний фон. Не можна ж повноцінно запустити військові дії без попереднього етапу розхитування. А на фоні того, що війна в Газі зараз фактично на паузі, принаймні йде не з тою інтенсивністю, як йшла ще місяць тому, то знову, щоб розхитати Близький Схід, треба зусилля”, — прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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На його думку, є підстави вважати, що скоріше за все ця ситуація обмежиться одним Єменом і регіональної війни не буде.

Нагадаємо, вночі проти 12 січня США та Велика Британія авіаударів по військових об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Свої атаки хусити розпочали у жовтні, вступивши у конфлікт між Ізраїлем на ХАМАСом на боці останнього.

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