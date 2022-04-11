Великдень 2022: коли святкують та відпочивають в тих країнах, куди виїхали біженці

Після 24 лютого 2022 року велика кількість українців переїхала в інші країни світу, рятуючись від російської агресії та війни. Сьогодні багатьох з них цікавить запитання: коли святкують Великдень 2022 року в цих країнах та скільки вихідніх днів там заплановано. Про це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Великдень - велике свято як для католиків, так і для православних християн. Українцям, які виїхали за кордон через війну Росії проти України, варто знати, коли в різних країнах світу святкують Великдень 2022 року та скільки вихідних заплановано. Ця інформація буде корисна особливо тим, хто хоче вирішити важливі бюрократичні питання, адже в вихідні дні на Великдень державні установи працювати не будуть.

В Україні Великдень 2022 року припадає на 24 квітня. Але цього дня свято святкують не у всіх країнах. Ось перелік найпопулярніших серед українських біженців країн:

Польща: це католицька країна, а отже Великдень 2022 року тут припадає на 17 квітня. Вихідні дні в країні будуть запроваджені 16, 17 та 18 квітня 2022 року. Чехія: в цій країні також переважає католицизм, а тому Великдень святкуватимуть 17 квітня. Вихідними в Чехії будуть дні з 15 по 18 квітня 2022 року. Німеччина: Великдень 2022 року святкують в Німеччині 17 квітня, адже тут проживають переважно католики. Вихідні заплановані на 15, 16,17 та 18 квітня. Молдова: ця країна святкує Великдень разом з українцям - 24 квітня. А вихідних днів в Молдові заплановано аж чотири (разом зі Страсною п'ятницею) - 22, 23, 24 та 25 квітня 2022 року. Румунія: це також православна країна, а тому Великдень 2022 року припадає на 24 квітня. Тут, як і в сусідній Молдові, вихідними будуть 22-25 квітня 2022 року. США: Сполучені Штати Америки мультирелігійна країна, де проживає велика кількість як католиків, так і православних християн. Особливих традицій святкування Великодня тут не існує. А тому вихідні дні будуть лише в суботу та неділю - 16 та 17 квітня (23 та 24 квітня). Франція: тут переважають католики, а тому Великдень 2022 року припадає на 17 квітня. Вихідними будуть дні від 16 до 18 квітня 2022 року. Словаччина: в країні переважає католицизм, Великдень святкують 17 квітня 2022 року. Вихідні дні починаються зі Страсної п'ятниці (15 квітня) та продовжуються до Великоднього понеділка (18 квітня) включно. Словенія: Великдень 2022 року святкують тут 17 квітня. Вихідних днів небагато - 17 та 18 квітня 2022 року. Болгарія: ця країна святкує Великдень разом з українцями, адже тут переважає православ'я. 2022 року свято припадає на 24 квітня. А вихідні дні заплановані на 22, 23, 24 та 25 квітня 2022 року.

Читайте також: