“Великий день для Німеччини”: Трамп відреагував на поразку Шольца на виборах

Перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу та відповідно поразку соціал-демократів Олафа Шольца президент США Дональд Трамп назвав “великим днем для Німеччини”.

Вибори в Бундестаг він прокоментував у своїй соцмережі Truth Social.

“Схоже, консервативна партія в Німеччині перемогла на дуже важливих і довгоочікуваних виборах. Як і в США, народ Німеччини втомився від нездорового порядку денного, особливо в енергетиці та імміграції, який переважав протягом багатьох років", - написав він.

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Американський лідер заявив, що попереду ще багато перемог, наголосивши, що це великий день не тільки для Німеччини, але й Сполучених Штатів “під керівництвом джентельмена на ім’я Дональд Трамп”.

Імені потенційного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, партія якого перемогла на виборах, президент США у своєму дописі не згадав.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку своєї партії на парламентських виборах і взяв відповідальність за неї на себе. Таку заяву він зробив після того, як екзитпол показав, що його лівоцентристська Соціал-демократична партія посіла третє місце.

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