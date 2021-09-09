Великий французький мастиф пошматував трирічного хлопчика, який грався з мамою у парку

Великий французький мастиф пошматував трирічного хлопчика, який грався з мамою у парку

Дитину ушпиталили до лікарні.

У Британії в місті Сток трирічного хлопчика госпіталізували після того, як його пошматував агресивний французький мастиф. На момент нападу малюк грав у теніс в парку зі своєю мамою.

Про це пише Metro.

Також читайте Хазяйка вигукує "фас!": у Херсоні бійцівський собака тероризує людей

Інцидент стався ще наприкінці серпня, але подробиці з'явилися тільки зараз, коли поліція намагається відстежити власника. Відомо, що собака прокусив одяг і частину тіла дитини. Малюку знадобилося лікування руки і плеча.

"Наразі ми розслідуємо інцидент, коли трирічного хлопчика вкусив собака в Берслем-парку", - сказали в поліції.

Разом із твариною в парку були власники, але чому вони не втримали чотирилапого, невідомо. Їх наразі розшукують.

Південноамериканський сорт входить до чотирьох видів собак, якими незаконно володіти у Великій Британії, разом із пітбультер'єром, японським Тоса і аргентинським догом. Французькі мастіфи відомі своєю м'язовою статурою і силою і легко зможуть здолати дитину. Вага дорослого мастифа сягає не менше 50 кг.

Нагадаємо, тримісячну дівчинку знайшли мертвою у ліжку, після того, як на неї вночі напав собака у будинку в маленькому містечку Клешмор на заході Вотерфорда, що в Ірландії. Виявила померлу дівчинку тітка, яка вранці пішла перевірити її сон.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання