Великий потоп у Росії: в Орську зупинився нафтопереробний завод

Після повторного прориву дамби в російському місті Орську Оренбурзької області, де відбувається катастрофічне затоплення, припинив роботу нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез”.

Про це повідомили у неділю, 7 квітня, в Telegram-каналі цього підприємства.

Причиною зупинки роботи НПЗ офіційно називають загрозу для довкілля під час “аномальної повені”.

“Задля уникнення екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов’язаної, насамперед, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено”, — йдеться у повідомленні.

Зупинка виробництва не вплинула на адміністративний, ремонтний та технологічний персонал, а також працівників підрядних організацій, які продовжують виходити на роботу.

Нагадаємо, 5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області РФ прорвало дамбу на річці Урал. Екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. Наступного дня, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив насипної дамби. Станом на 7 квітня ситуація погіршується. Рівень води піднявся майже до 9,7 метра, затоплено багато інших населених пунктів на березі Уралу.

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