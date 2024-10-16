"Великий сюрприз" для Ізраїлю: Іран погрожує ударом "страшнішим за ядерний"

Іранський генерал Ростамі заявив, що Тегеран має секретну зброю, потужнішу за ядерну, яку застосує у відповідь на можливу атаку Ізраїлю.

Бригадний генерал Ебрахім Ростамі, колишній секретар комісії з озброєнь "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) прокоментував погрози Ізраїлю завдати удару по Ірану. Він заявив, що Тегеран чекає на слушний момент, щоб зробити Ізраїлю "великий сюрприз, який є більш значущим, ніж ядерна зброя".

Про це він заявив у середу, 16 жовтня, в інтерв'ю Didban Iran.

"У нас є деякі спроможності, потужніші за ядерну зброю", – підкреслив Ростамі.

Також читайте Трамп закликав Ізраїль завдати удару по Ірану — BILD

Він підтвердив, що Іран готовий завдати удару по ізраїльському ядерному реактору у Димоні і вже провів відповідні військові навчання, щоб відпрацювати цей план.

"Іран має великий сюрприз, який важливіший за ядерну зброю, і ми будемо тримати його в секреті до відповідного моменту", — сказав Ростамі.

Речниця іранського уряду Фатеме Мохаджерані при цьому заявила, що Тегеран не хоче війни та виступає проти будь-якої ескалації в регіоні. Однак Іран "не відмовлятиметься від власних національних інтересів, а нещодавня відповідь Ізраїлю була невеликою частиною військової та ракетної потужності Ірану".

За словами Мохаджерані, Іран готовий до ще більших та масштабніших атак.

"Це буде зроблено без вагань чи поблажливості, а не просто у відповідь", – заявила речниця іранського уряду.

Нагадаємо, у неділю, 13 жовтня, президент США Джо Байден розпорядився надіслати до Ізраїлю передову протиракетну систему, а також американські війська для керування нею, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану.

Читайте також: