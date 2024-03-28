“Великий сюрприз”: що стало причиною звільнення польського генерала, який навчав українських військових

За словами джерела Financial Times, Варшава не надала жодної додаткової інформації про "делікатне питання", яким займається контррозвідувальне розслідування.

Звільнення польського генерала Ярослава Громадзінського з посади командувача Єврокорпусу стало "великим сюрпризом" для високопоставлених чиновників цієї багатонаціональної бойової групи НАТО-ЄС, що базується у Франції.

Про це повідомляє у четвер, 28 березня, видання Financial Times з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Напередодні стало відомо, що польського генерала відкликали до Варшави для проведення контррозвідувального розслідування. В офіційному повідомленні Міністерства оборони Польщі було перераховано різні причини, за якими, згідно із законом, може бути розпочато таке контррозвідувальне розслідування, серед них - "захист секретної інформації".

Згодом в оборонному відомстві Польщі уточнили, що метою розслідування є перевірка "особистого допуску" генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського і збір нової інформації про нього.

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За словами джерела Financial Times, Варшава не надала жодної додаткової інформації про "делікатне питання", яким займається контррозвідувальне розслідування.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш назвав звільнення "серйозним питанням", але наполягав на тому, що розслідування поки що є лише "процесом з'ясування", не уточнивши, що його спонукало.

При цьому він стверджує, що європейські союзники про це рішення були попереджені "заздалегідь", і звільнення не викликало особливого занепокоєння.

"Між нами і союзниками немає жодних побоювань", - заявив польський міністр оборони.

Сам генерал Громадзінський заперечує будь-які можливі правопорушення.

"Я вірю, що процедура перевірки, ініційована службою військової контррозвідки, закінчиться для мене позитивно. За свої 34 роки служби в армії я завжди гідно представляв форму польського солдата", - написав він у соцмережі.

Що відомо про генерала Громадзінського

Відомо, що від червня 2023 року року Громадзінський очолював Єврокорпус, штаб-квартира якого розташована у Страсбурзі. Польський командир нещодавно також брав участь у нагляді за навчанням українських солдатів у Німеччині.

До того як очолити Єврокорпус, Громадзінський був командувачем польських військ в Іраку і Сирії. Він також служив у генеральному штабі польських збройних сил.

На його місце Польща уже призначила новим керівником Єврокорпусу генерал-лейтенанта Петра Блазеуша.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щодо інциденту з російською ракетою, яка заходила до повітряного простору Польщі 24 березня.

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