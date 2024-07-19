Великобританія "подвоїть зусилля" щодо підтримки України: Стармер зробив гучну заяву

Британський прем'єр зазначив, що агресія Росії "непробачна і не може залишитися безкарною".

Новий прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер у п'ятницю, 19 липня, на засіданні уряду за участю президента Володимира Зеленського заявив, що "подвоїть" підтримку України, і підтвердив, що сьогодні вранці прийняв запрошення відвідати Київ.

Про це пише The Guardian.

Кейр Стармер заявив, що візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт став "справжньою історичною подією". Український президент став першим іноземним лідером за 27 років, який особисто був присутній на зустрічі кабінету міністрів Великобританії.

Британський прем'єр додав, що Україна має "непохитну підтримку" Великобританії, а агресія Росії "непробачна і не може залишитися безкарною".

У відповідь Володимир Зеленський попросив Кіра Стармера "продемонструвати своє лідерство" та дозволити Україні використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Зеленський заявив, що можливість використовувати західну зброю для завдання ударів углиб російської території важлива для зусиль України щодо захисту від російської агресії.

В уряді Великобританії не підтвердили та не спростували зняття обмежень на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії.

"Наша позиція не змінилася, і прем'єр-міністр виклав її вчора. Ми надаємо військову допомогу для підтримки безперечного права України на самооборону від незаконних дій Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Озброєння, надане Великобританією, призначене для оборони України", – заявив журналістам представник британського уряду

Нагадаємо, у британському Міноборони не виключають, що можуть підтримати прохання президента України Володимира Зеленського щодо використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ. При цьому міністр оборони Джон Гілі наголосив, що британська армія не братиме участі у бойових діях в Україні.

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