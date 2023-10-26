Велику Британію накрив шторм "Бабет": влада не підготувалася, бо дощ прийшов "не з того боку"

Схід Великої Британії сильно постраждав від шторму "Бабет". Величезна кількість опадів обернулася масштабною повінню, унаслідок якої загинули кілька людей. Шторм посіяв справжній хаос. Було скасовано практично всі пасажирські поїзди і сотні автобусних рейсів. Негода стала причиною безлічі ДТП. У низці населених пунктів довелося евакуювати місцевих жителів.

Про це пише Daily Mail.

Міністерка довкілля Великої Британії Тереза Коффі звинуватила у повені шторму "Бабет" , що прийшов "не з того боку". На думку міністерки, Британія виявилася менш підготовленою до наслідків шторму через те, що він прийшов зі сходу, а не заходу, як це зазвичай відбувається. Коффі зазначила, що британські синоптики "дуже добре передбачають зливи", що приходять з Атлантики. Але цього разу опади прийшли з іншого боку, а тому точність прогнозування була "не такою точною".

На думку професора Аллана, частково винуватцем такої сильної повені, що обрушилася на Велику Британію, є глобальне потепління. Саме зміни клімату збільшують кількість вологи в повітрі, що робить проливні дощі більш інтенсивними.

Зі слів професора кліматології в Університеті Лінкольна Едварда Ханна, основна проблема полягає в тому, що за нових умов екстремально сильні дощі можна буквально спостерігати в будь-якій точці Великої Британії, а тому необхідна краща підготовка, щоб впоратися з наслідками цих нових погодних умов.

Дощова і вітряна погода справді часто приходить до Великої Британії із заходу і зазвичай пов'язана з системами низького тиску, які рухаються на схід. Спостереження показують, що "Бабет" також рухався із заходу на схід, проте його центр знаходився прямо над Англією, що змінило вітри та погодні умови.

Яка ситуація в інших країнах

Понад дві доби в Європі вирував смертоносний шторм "Бабет". Він завдав руйнівного удару по північній частині Німеччини, Данії, Франції, Норвегії, а також майже по всій території Великої Британії. Ураганні пориви вітру та проливні дощі спричинили потужні повені.

У Норвегії 20 тисяч жителів залишилися без електрики. Штормом зірвало дахи з десятків будівель, вітер повалив безліч дерев і стовпів із дротами.

У Франції потоки води зносили автомобілі. Є відео, яке показує, як величезний жовтий автобус несе водою в ущелину. Там він застряг між камінням, що, ймовірно, врятувало людей, які перебували в салоні.

У Німеччині паводкові води заповнили вулиці. Найвищий рівень води був зафіксований у північному місті Фленсбург, перевищивши норму на 2,3 метра. Це найсильніша повінь тут за останні майже 120 років. Під водою опинилися дверні прорізи житлових будинків і вітрини магазинів. Німецька влада каже, що збитки за попередніми підрахунками перевищують 500 млн євро.

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