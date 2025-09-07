Велоперегони перетворилися на трощу: відомо про десятки поранених учасників

Велоперегони Фото: ілюстративне / © Pixabay/Rolf_Larsen

У Німеччині, в місті Бад-Дюрхайм, під час аматорських велоперегонів Riderman сталося масове зіткнення. За даними поліції, постраждали близько 70 учасників, до 20 з них отримали тяжкі травми.

Про це пише BILD.

За попередньою інформацією, аварію спричинило падіння одного з гонщиків. Через ланцюгову реакцію велосипедисти почали врізатися один в одного, внаслідок чого утворився затор.

На місце прибули десятки карет швидкої допомоги та чотири санітарні гелікоптери. Легко постраждалих доставили до найближчих лікарень. Точні дані щодо кількості спортсменів, які отримали поранення, наразі уточнюються.

Організатори скасували всі подальші заїзди та повідомили, що у змаганнях брали участь близько 1200 осіб. Поліція розглядає інцидент як нещасний випадок.

