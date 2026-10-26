Величезне судно стало некерованим під час шторму біля Нідерландів: почалася рятувальна операція

Вантажне судно (ілюстративне фото) / © Financial Times

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У Північному морі шторм «Манья» зірвав з якоря важке вантажне судно UHL Freedom біля нідерландського острова Схірмонніког. Через проблеми з двигуном корабель фактично втратив керування і почав дрейфувати під дією вітру та течії.

Про це йдеться в матеріалі Bild.

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На борту перебували 25 членів екіпажу. Троє з них дістали травми, двох постраждалих гелікоптером доправили до університетської лікарні Гронінгена. Про характер їхніх травм наразі не повідомляється.

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Інцидент стався у неділю приблизно за 30 км на захід від німецького острова Боркум. У районі аварії шторм сягав дев’яти балів за шкалою Бофорта, що відповідає швидкості вітру близько 75–88 км/год.

За даними рятувальників, якір судна не витримав навантаження. Ситуацію ускладнили й несправності двигуна, через які його потужність була обмежена.

На допомогу UHL Freedom направили нідерландські та німецькі рятувальні судна, зокрема морський рятувальний крейсер Hamburg. Гелікоптер доставив на борт медиків для допомоги постраждалим.

Загалом у районі аварії працювали чотири рятувальні та аварійні судна. Крім того, до UHL Freedom направили нідерландський аварійний буксир Guardian та німецький Nordic.

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Судно довжиною близько 150 метрів і шириною 26 метрів було побудоване 2021 року та ходить під прапором Португалії. Воно перебувало в якірній зоні Північного моря та прямувало до порту Емден на півночі Німеччини.

На борту, зокрема, перевозили лопаті для вітрових турбін.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що 14–15 жовтня в Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна, водночас частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. Йшлося про танкери Wine Trader під прапором Сан-Марино, Yara J під прапором Коморських Островів, Dania J під прапором Танзанії та балкер Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів.

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