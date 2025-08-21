ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Величезну церкву перевозять на колесах: уже витратили понад 52 млн доларів

Необхідність перевезти 113-річну церкву виникла через загрозу просідання ґрунту. Це пов’язана з розломами, що утворилися внаслідок столітнього видобутку залізняку в цих місцях.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Подорож церкви розпочалася у вівторок

Подорож церкви розпочалася у вівторок / © Associated Press

У шведському місті Кіруна почали переміщати лютеранську церкву, збудовану ще 1912 року. Її перевозять через загрозу просідання ґрунту.

Про це повідомляє The Guardian.

Церква Кіруни заввишки 35 метрів, завширшки 40 і важить 672 тонни.

Старому центру міста Кіруна загрожують ґрунтові тріщини після більш ніж століття видобутку залізної руди.

Будівлю перевезуть на 5 кілометрів. Переїзд триватиме два дні зі швидкістю приблизно пів кілометра на годину. На переміщення церкви витратили понад $52 мільйони й вісім років підготовки, зокрема для цього спеціально розширили вулиці міста.

Церкву помістили на платформу з багатьма колесами / © Associated Press

Церкву помістили на платформу з багатьма колесами / © Associated Press

Дзвіницю церкви планують перевозити наступного тижня. Храм знову відчинить двері наприкінці 2026 року.

Початок перевезення церкви зібрав тисячі глядачів. Подивитись на це приїхав навіть король Швеції Карл XVI Густав. Подію також транслюють у прямому ефірі.

«Це історична подія, дуже масштабна та складна операція, і ми не маємо права на помилку. Але все під контролем», — запевнив керівник проєкту Стефан Хольмблад Юханссон.

Нагадаємо, археологи, які здійснювати розкопки руїн іберо-римського міста Кастуло зробили несподіване відкриття. Давній храм, який вважали ранньохристиянською базилікою четвертого століття нашої ери, міг бути синагогою, куди приходила на богослужіння єврейська громада.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie