Величезну церкву перевозять на колесах: уже витратили понад 52 млн доларів
Необхідність перевезти 113-річну церкву виникла через загрозу просідання ґрунту. Це пов’язана з розломами, що утворилися внаслідок столітнього видобутку залізняку в цих місцях.
У шведському місті Кіруна почали переміщати лютеранську церкву, збудовану ще 1912 року. Її перевозять через загрозу просідання ґрунту.
Про це повідомляє The Guardian.
Церква Кіруни заввишки 35 метрів, завширшки 40 і важить 672 тонни.
Старому центру міста Кіруна загрожують ґрунтові тріщини після більш ніж століття видобутку залізної руди.
Будівлю перевезуть на 5 кілометрів. Переїзд триватиме два дні зі швидкістю приблизно пів кілометра на годину. На переміщення церкви витратили понад $52 мільйони й вісім років підготовки, зокрема для цього спеціально розширили вулиці міста.
Дзвіницю церкви планують перевозити наступного тижня. Храм знову відчинить двері наприкінці 2026 року.
Початок перевезення церкви зібрав тисячі глядачів. Подивитись на це приїхав навіть король Швеції Карл XVI Густав. Подію також транслюють у прямому ефірі.
«Це історична подія, дуже масштабна та складна операція, і ми не маємо права на помилку. Але все під контролем», — запевнив керівник проєкту Стефан Хольмблад Юханссон.
