Величезний піщаний смерч паралізував життя цілого міста (фото)

Що таке торнадо і як він утворюється / © pixabay.com

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«Піщаний диявол» — так назвали величезний пиловий смерч, що паралізував життя великого міста Манчестер в Британії.

Про це йдеться в Manchester Evening News.

Над центром Манчестера 10 травня пронеслося дивне атмосферне явище, що багато хто назвав «пиловим торнадо». Містяни свідчили, що смерч був приблизно до 100 футів заввишки (близько 30 м) і вирував вздовж вулиці Грейт-Енкоутс, що викликало великі затори в місті та зупинили рух транспорту на дві години.

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Величезний піщаний смерч паралізував життя цілого міста Манчестер Фото: Peter David McHugh

«Я прямував до спортзалу на вулиці Грейт-Енкоутс, де є ділянка землі, яку міська рада недавно рівняла. Гадаю, що це заклало основу для того, що сталося, з усім цим пилом і піском, що там є», — сказав 30-річний містянин Адам Райдінг.

За його словами, пил піднявся догори і утворив чорну хмару, як після вибуху. Проте жодного звуку, схожого на вибух, він не почув.

«Я завмер — не знав, що робити, і коли вона піднімалася все вище і вище, я дістав телефон і почав знімати це на відео. Ймовірно, все закінчилося за хвилину. Все сталося дуже швидко. Це було щось неймовірне. Я ніколи не бачив нічого подібного. І спостерігати за цим у місті в не дуже вітряний день. Це було так, ніби ця аеродинамічна труба між будівлями створила цей міні-вихор. Це було дивно», — говорить пан Райдінг.

Інший свідок події розповідає, що був у своїй квартирі на п’ятому поверсі в комплексі Royal Mills. В одну мить він помітив, що в його квартирі раптово стало дуже темно.

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«Я був усередині, був досить сонячний день, і раптом мене занурило в темряву. Я визирнув, і там була ця величезна хмара пилу. Я підскочив і подумав: „Це торнадо чи що?“. Я взяв телефон і зумів зафіксувати лише її кінець. Потім це просто розсіялося. Це було справді цікаво. Я живу тут вісім років і ніколи такого не бачив. Це було досить дико», — розповів Пітер Девід МакГ’ю.

Що таке торнадо і як він утворюється

Метеорологи тим часом пояснили феномен торнадо. Один з фахівців місцевого Метеорологічного бюро відразу по відео торнадо в місті сказав, що це — не пиловий вихор, адже сонячного дня, коли мало хмар - нетипова погода для торнадо.

“Торнадо утворюється під час грози і майже завжди сильного дощу. Торнадо — це фактично стовп повітря, який обертається та спричинений сильною грозою. А от „піщаний диявол“ утворюється через нерівності, спричинені контрастами температур на різних поверхнях. Це потім і викликає обертання повітря, і, коли є пил і сміття, можна отримати ось такі стовпи повітря», — сказав спеціаліст.

“Піщаний диявол”, як охрестили торнадо, набагато менший за торнадо, які можуть бути завширшки до 700 метрів. Водночас висота «віллі-віллі», як його самі називають метеорологи, від пів метра до 300 метрів у висоту, а всередині вихору — наповнене пилом повітря.

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«Зазвичай вони мають кілька метрів у діаметрі біля основи, потім звужуються на коротку відстань, перш ніж знову розширитися. Найчастіше вони трапляються в пустельних і напівпосушливих районах, де земля суха, а висока температура поверхні створює сильні висхідні потоки повітря», — сказав фахівець.

Нагадаємо, в Україні торнадо теж фіксували. Фахівці розповіли і про літо 2025-го.

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