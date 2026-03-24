Велика авіакомпанія скасувала всі рейси через банкрутство

Авіакомпанія Smartlynx Airlines повністю зупинила діяльність після введення зовнішнього управління у листопаді 2025 року. Усі літаки перевізника залишилися на землі, а рейси були скасовані на тлі серйозних фінансових труднощів, що виникли ще восени того ж року.

Про це пише Daily Star.

Компанія, яка працювала від 1992 року, змушена була припинити операції через банкрутство. Протягом років вона спеціалізувалася на наданні послуг іншим авіаперевізникам, зокрема співпрацювала з easyJet, що використовувала літаки з власною лівреєю. Також перевізник активно розширював географію польотів, зокрема виходив на ринок Індії.

Усі повітряні судна були виведені з експлуатації після безуспішних спроб врятувати бізнес. Штаб-квартира компанії розташовувалася в Ризі. У 2023–2024 роках перевізник активно нарощував флот, реагуючи на попит, і за рік перевіз понад 10 мільйонів пасажирів. Серед клієнтів були такі компанії, як IndiGo, AnadoluJet, Air Transat та DHL, для яких виконувалися ACMI-операції та чартерні рейси.

24 листопада 2025 року перевізник офіційно оголосив про повне припинення роботи. Компанія залишила борги у розмірі 276 253 210 доларів, а також податкову заборгованість перед урядом Латвії — 580 668 доларів. Закриття стало завершенням 33-річної історії одного з найстаріших європейських операторів у сфері ACMI та чартерних перевезень.

Авіакомпанія заявила: «Це рішення було ухвалено після ретельного аналізу нашої ситуації та довгострокових перспектив, і ми не ставилися до нього легковажно. Ми починали як невелика латвійська авіакомпанія з великими мріями, а за 33 роки перетворилися на міжнародну сім’ю, відому своєю стійкістю, здатністю пристосовуватися та духом, який ніколи не здавався».

У компанії наголосили, що залишають після себе «справжню спадщину», а також подякували працівникам.

