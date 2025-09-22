Британія готова збивати російські літаки, які залітають до країн НАТО — МЗС

Військові літаки / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер виступила у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, наголосивши на готовності Сполученого Королівства та НАТО реагувати на будь-які порушення повітряного простору Альянсу.

Про це повідомляє Sky News.

"Якщо буде потрібно зупиняти літаки, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо", – заявила Купер.

Реклама

Вона охарактеризувала дії Росії як потенційно небезпечні та безрозсудні: "У гіршому разі це може бути спроба підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку. Такі кроки ризикують призвести до безпосереднього збройного протистояння між НАТО та Росією".

Купер також підкреслила солідарність Великої Британії із союзниками: "Наш Альянс оборонний за характером, але ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору та території НАТО. Ми пильні та рішучі".

Аналогічні заяви засудження дій Росії надійшли від Франції та Словаччини, підкреслюючи єдність країн НАТО у протидії можливим порушенням безпеки в Європі.

Раніше повідомлялось, що британські винищувачі почали патрулювання неба над Польщею.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 вересня три російські МіГ-31 без попередження перетнули кордон і увійшли в повітряний простір Естонії. Через це МЗС Естонії викликало представника російської дипмісії та вручило ноту протесту.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна назвав інцидент "безпрецедентно зухвалим". Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас також засудила порушення, наголосивши, що воно становить "надзвичайно небезпечну провокацію".