Британські військові

Велика Британія посилює підготовку до ймовірної відправки військового контингенту в Україну для підтримки майбутнього перемир’я. Міністерство оборони вже розробляє плани розгортання та розпочало закупівлю необхідного спорядження.

Про це повідомляє The i Paper, посилаючись на власні джерела в оборонному відомстві.

Готовність до «дня затишшя»

Британські урядовці вважають, що реальна перспектива припинення вогню зараз є вищою, ніж будь-коли. На цьому тлі міністр оборони Джон Гілі заявив про підвищення бойової готовності армії.

«Я спрямовую фінансування на підготовку наших військ, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир — з військовими на землі та літаками в повітрі», — наголосив Гілі під час засідання формату «Рамштайн».

За словами міністра, роль британських сил полягатиме у стримуванні подальших атак Росії після підписання домовленостей.

Деталі планування та логістики

За даними видання, британське Міністерство оборони зараз вивчає процедуру «повідомлення про переміщення» — період часу, протягом якого підрозділ має бути готовий до розгортання. Також розробляє плани щодо місць розгортання військ і місць їх переміщення.

«Також розпочинається процес прискорення витрат на обладнання для забезпечення безпеки військ, відоме як захист сил та на необхідне спорядження. Необхідне спорядження залежатиме від ролі сил, визначеної в будь-якій мирній угоді. Але може варіюватися від технології безпілотників до обладнання радіоелектронної боротьби, транспортних засобів та бронежилетів», — повідомляють у виданні.

Також повідомляється, якщо присутність НАТО в Україні стане перешкодою для Путіна в мирних переговорах, ця група може бути розміщена в союзній країні. Наприклад, такій як Польща, а не в Україні, але бути готовою втрутитися там, де це необхідно. Британські підрозділи та їхня кількість особового складу тримаються в таємниці. Але Велика Британія має низку військових активів, які постійно перебувають у стані високої готовності до розгортання, у складі армії, флоту та повітряних сил.

Інше військове джерело припустило, що у разі швидкого підписання угоди першою може бути залучена 16-та десантно-штурмова бригада (Глобальні сили реагування), яка базується в Колчестері. Вона спеціалізується на швидкому реагуванні на кризи по всьому світу. Проте, якщо час дозволить, командування підготує інші підрозділи, щоб зберегти десант у резерві.

Інсайдери зазначають, що «Коаліція охочих» країн працює над цими планами вже давно, і наразі підготовка лише прискорюється через реальну можливість зупинки бойових дій.

Нагадаємо, президент України заявив, що «коаліція охочих» із понад 30 країн готова забезпечувати гарантії безпеки для України після припинення вогню з участю на землі, в небі та на морі.

Раніше повідомлялося, що США нібито готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО. За інформацією ЗМІ, вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу.