Велика Британія готується бити по "тіньовому флоту" РФ: на який крок наважиться Лондон

Судна російського «тіньового флоту» часто діють під прапорами третіх країн / © Associated Press

Велика Британія розглядає можливість конфіскації танкерів так званого «тіньового флоту», пов’язаного з Росією, що може відкрити новий фронт тиску на Москву.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в Міністерстві оборони Великої Британії.

За інформацією видання, військові варіанти захоплення таких суден обговорювалися під час консультацій за участю союзників по НАТО. Минулого місяця Королівська морська піхота провела закритий брифінг для британських парламентарів і членів Палати лордів, присвячений загрозам з боку Росії, зокрема в Арктиці та Крайній Півночі. Один з учасників зустрічі зазначив, що морські піхотинці «з нетерпінням очікують» наказу на захоплення судна.

У британському уряді також наголошують, що конфіскація танкерів має стати політичним сигналом для Москви: санкції повинні мати не декларативний характер, а призводити до реальних втрат і підвищувати ціну війни для Росії.

У січні, за даними Lloyd’s List Intelligence, у Ла-Манші та Балтійському морі було зафіксовано 23 судна тіньового флоту, які використовували фальшиві або підроблені прапори. Більшість із них задіяні в експорті російської нафти, переважно до Китаю, Індії та Туреччини.

Раніше повідомлялося про наміри Британії посилити дії проти російського «тіньового флоту». Зокрема, обговорювалася можливість операцій спеціальних підрозділів із захоплення танкерів у відкритому морі в межах законодавства про санкції та протидію відмиванню коштів.

Минулого тижня США за участі Великої Британії конфіскували танкер Marinera, який транспортував російську нафту та перебував під санкціями. У британській владі цей випадок розглядають як прецедент для подальших кроків.

На початку грудня 2022 року країни «Великої сімки», а також Австралія та Євросоюз запровадили граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року обмеження поширили й на нафтопродукти з РФ: цінову стелю встановили на рівні $100 за барель для дизельного пального та $45 — для різних мастил.

У відповідь на санкції Росія почала створювати так званий тіньовий флот для обходу обмежень. Йдеться про застарілі танкери, які вимикають навігаційні маячки, щоб уникнути відстеження. Управління більшістю таких суден, за даними Financial Times, здійснює російська державна компанія «Совкомфлот».