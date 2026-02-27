Британський військовий / © Associated Press

Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з Росією.

Про це пише The Telegraph.

Навчання в провінції Бретані відбулися 24 лютого і є заключними навчаннями з підготовки десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань «Оріон», які закінчаться 3 березня

Під час навчань військові відбивають умовні атаки, а потім відпрацюють засідки і напади на ворожі сили.

Зокрема, під контролем французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі (неподалік Парижа), британські розвідники та парашутисти з групи командос здійснили непомітну висадку на полігоні Сен-Сир-Коеткуїдан.

Що передувало

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про намір розгорнути британські війська в Україні після досягнення мирної угоди.

За словами Гілі, він прагне стати першим главою оборонного відомства, який направить британський контингент до України після припинення бойових дій. Він підкреслив, що 2026 рік має стати роком завершення війни, а безпечна Європа неможлива без сильної та суверенної України.

Лондон працює із союзниками над створенням так званої «коаліції охочих» — багатонаціональних миротворчих сил, які гарантуватимуть безпеку після завершення активної фази війни.

Велика Британія вже виділила понад 250 мільйонів доларів на підготовку своїх військових до потенційного розгортання. Кошти спрямують на модернізацію техніки, зв’язку та засобів протидії безпілотникам.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Британія та Франція готові відправити до України по одній своїй військовій бригаді — до 5000 військових кожна.