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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Велика Британія готується до нової епохи воєн — Guardian

Велика Британія входить у «нову епоху загроз», де дрони, штучний інтелект та інші технології радикально змінюють природу воєн. Серед іншого — Росія як агресор.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Британія визнає невідкладну небезпеку з боку РФ

Британія визнає невідкладну небезпеку з боку РФ / © Getty Images

Велика Британія визнає Росію такою, яка становить «негайну і нагальну» небезпеку для країни.

Про це пише Guardian.

Звіт, що містить 130 сторінок, складали троє радників прем’єр-міністра Кіра Стармера. Очікується, що його оприлюднять уже в понеділок, 2 червня.

Серед іншого, в огляді зазначається, що Велика Британія стикається з «новою ерою загроз», оскільки дрони, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж будь-коли в історії.

Крім Росії, в документі також згадують про Китай — у цьому контексті країну називають «складним викликом». Також там згадується про загрози з боку Ірану та Північної Кореї.

Також в аналізі порушується питання про чисельність британської армії.

Раніше видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

Так, в оновленому секретному «плані внутрішньої оборони» буде викладено стратегію на перші дні після удару по материковій частині Великої Британії з боку ворожої іноземної держави. Документ міститиме вказівки щодо того, як управляти урядом у воєнний час і коли їм варто шукати притулок у бункері на Даунінг-стріт або за межами Лондона.

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