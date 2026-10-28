Велика Британія одночасно розгорнула три атомні підводні човни: такого не було роками

Підводний човен (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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Три з чотирьох британських атомних підводних човнів класу Vanguard зараз одночасно перебувають у морі. Щонайменше один із них несе балістичні ракети «Трайдент» із ядерними боєголовками, тоді як два інші, за наявною інформацією, можуть брати участь у випробуваннях або підготовці до майбутніх операцій.

Про це пише Іl Messaggero.

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Таке одночасне розгортання є нетиповим і, за даними видання, не спостерігалося понад п’ять років. Воно відбувається на тлі зростання російської військової активності у водах поблизу Великої Британії та посилення уваги Лондона до так званого тіньового флоту РФ.

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Водночас Королівський військово-морський флот не розкриває характеру місій підводних човнів з міркувань безпеки. Експерти припускають, що одночасне перебування трьох Vanguard у морі може свідчити про підвищену оперативну готовність, однак безпосередніх доказів того, що це є відповіддю на конкретні дії Росії, немає.

Російська активність біля британських берегів

Останніми місяцями британський флот посилив спостереження за російськими військовими та торговельними суднами.

У серпні Королівський флот протягом 72 годин стежив за чотирма російськими суднами в Північному морі та протоці Ла-Манш. Йшлося про два військові кораблі та два торговельні судна, які перебувають під санкціями.

Серед них був російський есмінець «Адмірал Левченко», який супроводжував судна «Генерал Скобелєв» і «Спарта». За їхнім рухом стежили три британські кораблі за підтримки гелікоптера Merlin — аж до району поблизу Па-де-Кале.

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За даними Міноборони Великої Британії, за перші сім місяців 2026 року кількість операцій Королівського флоту зі спостереження за російською активністю у водах під британською юрисдикцією зросла на 25% порівняно з тим самим періодом роком раніше.

У червні британська влада також перехопила в протоці Ла-Манш нафтовий танкер Smyrtos, який перебуває під санкціями.

Ядерне стримування Британії

Підводні човни класу Vanguard є основою британського ядерного стримування. Щонайменше один із них, озброєний ракетами «Трайдент», має постійно перебувати на бойовому чергуванні.

Система побудована так, щоб навіть у разі ядерного удару по Великій Британії країна зберегла можливість завдати удару у відповідь.

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Після занурення Vanguard можуть місяцями залишатися в морі, а їхнє точне місцеперебування та маршрути засекречені.

Джерело The Times у військово-морських силах назвало одночасне перебування трьох таких човнів у морі «нетиповим». Водночас колишній високопоставлений офіцер флоту зазначив, що це може мати й суто оперативні переваги — зокрема дозволяє скорочувати тривалість патрулювань і зменшувати навантаження на екіпажі.

Колишній командир Королівського військово-морського флоту Том Шарп також застеріг від трактування такого розгортання як прямого сигналу Москві. За його словами, воно може бути наслідком звичайного оперативного планування.

Лондон і Париж посилюють ядерну координацію

Паралельно Велика Британія розширює військову співпрацю з Францією.

Минулого тижня британські та французькі винищувачі вперше провели спільні навчання, під час яких відпрацьовували сценарій ядерного удару із залученням французьких засобів доставлення ядерної зброї повітряного базування.

У липні 2025 року Лондон і Париж домовилися посилити координацію щодо своїх ядерних арсеналів на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

Нині британський ядерний потенціал базується передусім на ракетах Trident, які запускаються з підводних човнів. Крім того, уряд вирішив закупити 12 винищувачів F-35A, здатних нести американські ядерні авіабомби B61. Їхнє постачання очікується до кінця десятиліття.

Європа посилює захист на тлі російської активності

Раніше The Telegraph повідомляв, що російські риболовецькі судна могли стежити за стратегічними підводними кабелями Великої Британії. За чотири роки журналісти зафіксували понад 500 випадків підозрілої активності поблизу комунікацій, що з’єднують Британію з Європою та США. У НАТО заявляли, що відстежують такі судна.

Паралельно Франція посилює власне ядерне стримування. Париж планує розширити співпрацю з десятьма європейськими країнами, зокрема Великою Британією, Польщею, Німеччиною та країнами Північної Європи.

Йдеться, зокрема, про можливе розгортання винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю, розвиток систем раннього попередження та розширення обміну розвідданими.

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