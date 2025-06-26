Велика Британія переходить у режим "готовності до війни" - збільшує ядерний потенціал

Велика Британія купує американські винищувачі, здатні нести ядерну зброю / © Associated Press

Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, наразі британська ядерна зброя базується на чотирьох підводних човнах Vanguard.

«Перегляд ядерної політики Великої Британії вказує і на страх перед агресією Росії, і на залежність Європи від американського обладнання. Оскільки європейські лідери побоюються ізоляціоністського президентства Дональда Трампа, то думають над розширенням ядерного потенціалу як фактора стримування», — вважають журналісти.

«Купівля ще одного літака американського виробництва з вихідним кодом, що контролюється США, для перевезення ядерної зброї, що належить США, фактично поглиблює залежність Великої Британії від доброї волі США», — зазначив експерт з питань оборони з Університету Ексетера Девід Благден.

Велика Британія оголосила про купівлю 12 літаків F-35A на саміті НАТО, коли зобовʼязалася збільшити витрати на оборону до 5% разом з іншими союзниками до 2035 року. Також Лондон надасть свої винищувачі F-35, щоб узяти участь у повітряно-ядерній місії Альянсу. Низка європейських країн, зокрема Німеччина та Нідерланди, мають винищувачі, які можна спорядити американськими ядерними бомбами та розгорнути на випадок війни. Такі місії потребують схвалення президента США, а також планувальників НАТО.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на переведення армії в режим «готовності до війни» через зростання загроз і глобальну нестабільність.

За словами Стармера, нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».

«Щоб запобігти конфлікту, найкраще — підготуватися до нього», — заявляв тоді прем’єр.

Зокрема, реформа передбачає інвестування близько $20 млрд у програму ядерних боєголовок і будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах тристороннього пакту AUKUS із США та Австралією (по одній субмарині кожні 18 місяців).

Нова оборонна доктрина, яку представить у Палаті громад міністр оборони, має зробити армію Великої Британії «у 10 разів смертоноснішою» до 2035 року. За словами Стармера, ці заходи є відповіддю на постійну загрозу з боку Росії, щоб запобігти потенційному конфлікту через підготовку до нього.

Видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.