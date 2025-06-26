ТСН у соціальних мережах

Велика Британія переходить у режим "готовності до війни" - збільшує ядерний потенціал

Велика Британія готує масштабне оновлення оборонної стратегії. Уряд не виключає можливості нападу на територію країни.

Велика Британія купує американські винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Велика Британія купує американські винищувачі, здатні нести ядерну зброю / © Associated Press

Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, наразі британська ядерна зброя базується на чотирьох підводних човнах Vanguard.

«Перегляд ядерної політики Великої Британії вказує і на страх перед агресією Росії, і на залежність Європи від американського обладнання. Оскільки європейські лідери побоюються ізоляціоністського президентства Дональда Трампа, то думають над розширенням ядерного потенціалу як фактора стримування», — вважають журналісти.

«Купівля ще одного літака американського виробництва з вихідним кодом, що контролюється США, для перевезення ядерної зброї, що належить США, фактично поглиблює залежність Великої Британії від доброї волі США», — зазначив експерт з питань оборони з Університету Ексетера Девід Благден.

Велика Британія оголосила про купівлю 12 літаків F-35A на саміті НАТО, коли зобовʼязалася збільшити витрати на оборону до 5% разом з іншими союзниками до 2035 року. Також Лондон надасть свої винищувачі F-35, щоб узяти участь у повітряно-ядерній місії Альянсу. Низка європейських країн, зокрема Німеччина та Нідерланди, мають винищувачі, які можна спорядити американськими ядерними бомбами та розгорнути на випадок війни. Такі місії потребують схвалення президента США, а також планувальників НАТО.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Кір Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на переведення армії в режим «готовності до війни» через зростання загроз і глобальну нестабільність.

За словами Стармера, нова оборонна стратегія базується на трьох принципах: забезпечення бойової готовності, зміцнення ролі Великої Британії в НАТО і впровадження інновацій «з темпом воєнного часу».

«Щоб запобігти конфлікту, найкраще — підготуватися до нього», — заявляв тоді прем’єр.

Зокрема, реформа передбачає інвестування близько $20 млрд у програму ядерних боєголовок і будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах тристороннього пакту AUKUS із США та Австралією (по одній субмарині кожні 18 місяців).

Нова оборонна доктрина, яку представить у Палаті громад міністр оборони, має зробити армію Великої Британії «у 10 разів смертоноснішою» до 2035 року. За словами Стармера, ці заходи є відповіддю на постійну загрозу з боку Росії, щоб запобігти потенційному конфлікту через підготовку до нього.

Видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія таємно готується до військового нападу з боку Російської Федерації. Чиновникам було доручено оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях 20-річної давнини. Зазначається, що міністри побоюються, що Велика Британія не лише поступатиметься Росії та її союзникам в озброєнні на полі бою, а й виявиться непідготовленою та погано захищеною всередині країни.

