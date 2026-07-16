Велика Британія розробляє новітню балістичну зброю для ЗСУ в обхід США: коли побачимо

Прапори України та Великої Британії / © rfi.fr

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Велика Британія вперше за пів століття розробляє власні балістичні ракети й планує передати їх Україні вже 2027 року.

Про це пише Bloomberg.

Лондон уже уклав перші попередні контракти з оборонними компаніями в межах програми Nightfall. Це буде перша британська балістична ракета такого класу за понад пів століття.

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Щоб пришвидшити роботу, Міноборони країни навіть спростило технічні вимоги. Випробувальні пуски планують розпочати вже протягом року, а постачання Україні — наприкінці 2027-го.

За даними видання, проєкт має дві цілі: посилити обороноздатність України та допомогти Європі зменшити залежність від американського озброєння.

Зазначимо, 13 липня 10 європейських держав, серед яких й Україна, домовилися створити коаліцію, яка розвиватиме систему захисту Європи від балістичних ракет.

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