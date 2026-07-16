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Велика Британія розробляє новітню балістичну зброю для ЗСУ в обхід США: коли побачимо
У межах секретної програми Nightfall Лондон розробляє свою першу за 50 років балістичну ракету для посилення ЗСУ та зменшення оборонної залежності Європи від США.
Велика Британія вперше за пів століття розробляє власні балістичні ракети й планує передати їх Україні вже 2027 року.
Про це пише Bloomberg.
Лондон уже уклав перші попередні контракти з оборонними компаніями в межах програми Nightfall. Це буде перша британська балістична ракета такого класу за понад пів століття.
Щоб пришвидшити роботу, Міноборони країни навіть спростило технічні вимоги. Випробувальні пуски планують розпочати вже протягом року, а постачання Україні — наприкінці 2027-го.
За даними видання, проєкт має дві цілі: посилити обороноздатність України та допомогти Європі зменшити залежність від американського озброєння.
Зазначимо, 13 липня 10 європейських держав, серед яких й Україна, домовилися створити коаліцію, яка розвиватиме систему захисту Європи від балістичних ракет.