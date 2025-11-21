Велика Британія створила план розгортання військ в Україні: перші деталі

Військові допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України / © Associated Press

Велика Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення військ в Україні в рамках коаліції з 30 країн. Країна виділить понад 100 мільйонів фунтів на покриття початкових витрат.

Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що після літніх розвідувальних місій і оцінки бойової готовності Велика Британія визначила, які підрозділи і війська буде відправлено до України, а також місця розташування їхніх штабів.

Ці кроки здійснюються в межах коаліції з 30 країн під керівництвом Великої Британії та Франції, створеної для підтримки України у разі досягнення мирної угоди.

«Ми здійснили розвідку в Україні, тому знаємо, які підрозділи будемо залучати, як їх розгорнемо і яку роль вони виконуватимуть», — пояснив міністр оборони Джон Гілі.

Він додав, що плани будуть остаточно узгоджені з іншими членами коаліції з урахуванням потреб України та скориговані залежно від умов будь-якої мирної угоди.

За його даними, плани передбачають можливість розміщення «британських військ в Україні, щоб допомогти забезпечити мир у довгостроковій перспективі».

Нагадаємо, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над «мирним планом», який отримала від американської сторони, однак вона окреслила чіткі та непорушні «червоні лінії», які стосуються територіальної цілісності та суверенітету країни.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву про переговори щодо «мирного плану» США. З його слів, «Москві поки що не повідомляли про згоду Києва вести переговори за мирним планом Трампа».