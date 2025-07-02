Велика Британія терміново відправляє корабель для стеження за ударним підводним човном Путіна

Літак «Мерлін» з 824-ї ескадрильї ВМС відстежує російський підводний човен / Зображення: Королівський флот / PA Wire / © express.co.uk

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Спеціалізовані сили Королівського флоту Великої Британії були задіяні для стеження за російським підводним човном «Новоросійськ», який проходив через британські води. До операції залучили патрульний корабель HMS Mersey, гелікоптер Wildcat (з 815-ї ескадрильї ВМС) і спеціалізований протичовновий літак Merlin (з 824-ї ескадрильї ВМС).

Про це пише Express.

Військовий корабель і гелікоптери контролювали «кожен рух» російського підводного човна класу «Кіло» та буксира «Яків Гребельський».

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«Британський військовий корабель і гелікоптери використовували потужні датчики та системи для спостереження за кожним рухом човна класу „Кіло“ та буксира класу „Горинь“ „Яків Гребельський“ під час їхнього рейсу», — повідомив речник Королівського флоту.

Після того, як російські судна покинули британські води, моніторинг було передано союзникам НАТО. Командир HMS Mersey, лейтенант-командир Ден Вордл, підкреслив важливість цієї операції: «Ця операція є ще однією чіткою демонстрацією незмінної відданості Королівського флоту захисту морських інтересів Сполученого Королівства».

Він додав, що моніторинг транзиту військових суден через зону відповідальності Великої Британії залишається фундаментальним завданням для забезпечення ситуаційної обізнаності та швидкого реагування.

Для HMS Mersey це було шосте подібне завдання за останні три місяці. І відбулося воно лише через тиждень після того, як цей патрульний корабель разом з HMS Duncan та HMS Trent спостерігав за російським фрегатом «Адмирал Григорович» і корветом «Бойкий» у британських водах.

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Підводні човни класу «Кіло» є значною загрозою, оскільки можуть запускати російські крилаті ракети «Калібр», використовувати торпеди і ставити міни. Росія має понад 60 таких підводних човнів, які можуть розвивати швидкість до 17 вузлів у надводному положенні та 20 вузлів під водою. Вони активно використовувалися для атак на Україну з Чорного моря.

Нагадаємо, Велика Британія купує ескадрилью американських винищувачів F-35A, здатних нести тактичні ядерні бомби американського виробництва. Це дозволить країні вперше від кінця 1990-х років мати можливість запустити ядерну зброю з повітря.