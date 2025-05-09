Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій, націлений на "тіньовий флот" Росії

Прапор Британії / © Shutterstock

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Прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія впроваджує найширші санкції, які коли-небудь застосовувалися проти Росії. Основна мета — знищення “тіньового флоту” — неофіційної мережі суден, які Росія використовує для транспортування нафти в обхід санкцій і цінових обмежень, запроваджених Заходом.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

Уряд планує заблокувати доступ до британських страхових, логістичних та фінансових послуг для десятків суден і компаній, пов’язаних з російським експортом нафти. Санкції також включають обмеження для компаній, які постачають компоненти, що можуть бути використані у військових цілях.

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Це частина скоординованої міжнародної кампанії, яка передбачає посилення фінансового тиску на Москву, з метою послабити її здатність продовжувати агресію в Україні.

Нагадаємо, в Канаді збираються конфіскувати російський літак «Руслан». Генпрокурор країни ініціював цей процес в авіакомпанії РФ «Волга-Днєпр», що перебуває під антиросійськими санкціями.