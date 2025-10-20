Велика Британія змінює правила оборони неба після хвилі вторгнень російських дронів в Європі

Велика Британія / © Getty Images

Британські військові отримають нові повноваження на збиття невідомих безпілотників, які наближатимуться до військових об’єктів країни. Рішення ухвалили після серії інцидентів із появою дронів поблизу баз і цивільних аеропортів у Європі.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Міністр оборони Джон Хілі офіційно оголосить про цей крок у понеділок під час виступу в Лондонському Сіті. За його словами, уряд реагує на зростання кількості російських атак дронами на території України та країн Східної Європи.

“Ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі про наші збройні сили, що дозволять збивати невідомі безпілотники над військовими об’єктами Великої Британії”, — зазначив Хілі.

Нині військові можуть нейтралізувати безпілотники електронними засобами, зокрема, глушінням сигналів чи GPS. Однак новий механізм дозволить застосовувати силу у випадках, коли дрон створює безпосередню загрозу.

Повноваження можуть поширити не лише на військові об’єкти, а й на аеропорти Хітроу, Гатвік та інші критичні інфраструктурні об’єкти.

Контекст

У вересні та жовтні у Європі зафіксували кілька інцидентів з дронами:

минулого місяця 21 російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі, що призвело до закриття чотирьох аеропортів і підйому в повітря винищувачів НАТО;

у Данії та країнах Північної Європи фіксували появу безпілотників над військовими базами та закритими аеропортами — ймовірно, запущених із цивільних суден;

У Міноборони Британії наголошують, що нові правила покликані посилити національну безпеку та “усунути правову невизначеність” щодо дій військових у випадку загрози.

Нагадаємо, раніше збивати невідомі безпілотники дозволили поліції Німеччини.