Світ
801
1 хв

Велика пожежа паралізувала вокзал: скасовано десятки рейсів (фото)

Десятки залізничних рейсів скасовано через пожежу, а пасажирів попередили про тривалі затримки.

Ірина Лаб'як
Пожежа будівлі біля головного вокзалу Глазго

Пожежа будівлі біля головного вокзалу Глазго / © Getty Images

Будівлю у Глазго (Шотландія) 8 березня охопила масштабна пожежа, через яку повністю зупинили рух поїздів на головному вокзалі міста. Рятувальники боролися з вогнем у чотириповерховому будинку, що почав руйнуватися.

Про це повідомило Reuters.

Через пожежу поблизу центрального вокзалу Глазго були скасовані десятки рейсів, а компанія National Rail повідомила про закриття вокзалу до подальшого повідомлення.

У своєму дописі в X компанія також попередила, що значні затримки та перебої у залізничному сполученні можуть тривати щонайменше до кінця доби 9 березня.

Раніше журналісти інформували, що займання сталося у магазині електронних сигарет неподалік станції, внаслідок чого будівля частково обвалилася.

«Ми вперше отримали повідомлення о 15:46 у неділю, 8 березня, про пожежу на першому поверсі чотириповерхової комерційної будівлі», — повідомили у Шотландській пожежно-рятувальній службі.

«Я глибоко занепокоєний пожежею поблизу центрального вокзалу Глазго сьогодні ввечері й дуже вдячний усім екстреним службам, які зараз працюють на місці», — заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні.

Пожежа будівлі біля головного вокзалу Глазго / © Getty Images

До слова, увечері 8 березня над Базелем та Західною Німеччиною пролетів яскравий метеорит, що супроводжувався гучним звуком та спалахами. Уламки космічного тіла впали в районах Кобленца, Айфеля та Гунсрюка, зокрема пробивши дах одного з будинків. Минулося без постраждалих.

