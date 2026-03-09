- Дата публікації
Велика пожежа паралізувала вокзал: скасовано десятки рейсів (фото)
Десятки залізничних рейсів скасовано через пожежу, а пасажирів попередили про тривалі затримки.
Будівлю у Глазго (Шотландія) 8 березня охопила масштабна пожежа, через яку повністю зупинили рух поїздів на головному вокзалі міста. Рятувальники боролися з вогнем у чотириповерховому будинку, що почав руйнуватися.
Про це повідомило Reuters.
Через пожежу поблизу центрального вокзалу Глазго були скасовані десятки рейсів, а компанія National Rail повідомила про закриття вокзалу до подальшого повідомлення.
У своєму дописі в X компанія також попередила, що значні затримки та перебої у залізничному сполученні можуть тривати щонайменше до кінця доби 9 березня.
Раніше журналісти інформували, що займання сталося у магазині електронних сигарет неподалік станції, внаслідок чого будівля частково обвалилася.
«Ми вперше отримали повідомлення о 15:46 у неділю, 8 березня, про пожежу на першому поверсі чотириповерхової комерційної будівлі», — повідомили у Шотландській пожежно-рятувальній службі.
«Я глибоко занепокоєний пожежею поблизу центрального вокзалу Глазго сьогодні ввечері й дуже вдячний усім екстреним службам, які зараз працюють на місці», — заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні.
До слова, увечері 8 березня над Базелем та Західною Німеччиною пролетів яскравий метеорит, що супроводжувався гучним звуком та спалахами. Уламки космічного тіла впали в районах Кобленца, Айфеля та Гунсрюка, зокрема пробивши дах одного з будинків. Минулося без постраждалих.