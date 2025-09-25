Грошова допомога та підтримка із житлом: як Європа готується повертати українських біженців додому після війни

Біженці у Євросоюзі / колаж / © ТСН.ua

Повернення мільйонів українських біженців додому стане одним із найважливіших викликів повоєнного часу.

Євросоюз уже почав готувати план майбутнього повернення українських біженців, який запрацює лише після стабілізації ситуації в Україні.

Яким чином Європа планує повертати біженців з України додому — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Як відбуватиметься процес реінтеграції

Рада Європейського Союзу ухвалила рекомендації для держав щодо майбутнього повернення українських біженців. В оприлюднених рекомендаціях описано процес, як саме відбуватиметься поступове закінчення дії режиму тимчасового захисту та які можливості матимуть українці після цього.

Як роз’яснила «Судово-юридична газета», коли умови дозволять повертатися в Україну, біженцям доведеться обирати:

залишитися в ЄС, оформивши один зі звичайних легальних статусів — наприклад, через працевлаштування, навчання чи возз’єднання з родиною;

повернутися в Україну за спеціальними програмами підтримки від ЄС.

Варто зазначити, що режим тимчасового захисту для українців діятиме до 4 березня 2027 року. До цього часу країни ЄС зобов’язані чітко пояснити українцям усі можливі варіанти легалізації та їхні наслідки.

Тим громадянам України, які захочуть повернутися додому, дозволять здійснювати короткотривалі ознайомчі поїздки, щоб мати змогу оцінити обстановку або перевірити своє майно.

Після закінчення терміну захисту запрацюють програми добровільного повернення. Вони включатимуть грошову допомогу, підтримку з житлом, медициною та адаптацією.

Також рекомендації від Ради ЄС передбачають пільги для вразливих груп. Діти, які навчаються, та люди з інвалідністю або серйозними проблемами зі здоров’ям зможуть залишитися в країнах Євросоюзу довше — принаймні до кінця навчального року або до того моменту, коли Україна зможе забезпечити їм необхідний догляд.

Свідоме рішення

Європейський Союз вважає, що українці мають повертатися додому, ухвалюючи рішення на основі повної та достовірної інформації.

Згідно з рекомендаціями, країни ЄС зобов’язані розповісти біженцям про можливості отримання інших статусів перебування та про всі види підтримки для повернення.

Для цього урядам країн пропонують запустити спеціальні інформаційні кампанії або відкрити «Хаби єдності» — спеціальні центри, фінансовані Євросоюзом.

Ці хаби будуть точкою підтримки для українців у кожній країні: там допоможуть з оформленням документів і дадуть консультацію щодо працевлаштування — як в країні перебування, так і в Україні.

Біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

У ЄС зауважують, що процес повернення біженців має бути гуманним, а також враховувати особисті обставини кожної людини. Дехто може захотіти повернутися одразу, а комусь знадобиться більше часу.

Крім того, слід врахувати, наскільки сама Україна готова прийняти всіх назад і забезпечити їхнє стабільне життя.

Скільки українців готові повернутися додому

Соціолог Євген Головаха вважає, що якщо війна закінчиться найближчим часом, то в Україну повернеться значно менше біженців, ніж очікувалося на початку.

Він зазначив, що у 2022 році повернення хотіли 80% тих, хто виїхав, але з часом ця готовність зменшується.

За аналогією з Балканськими війнами, можна очікувати повернення лише близько 30% біженців. На це вплине результат війни, міжнародна підтримка та політика ЄС.

«Українська ситуація подібна. Якщо війна закінчиться найближчими роками, варто орієнтуватися саме на цей показник», — зазначив соціолог.

Як зазначив Головаха, стимулом для повернення може стати те, що понад 70% тих, хто виїхав — особи з вищою освітою, які в Європі часто працюють не за фахом. Однак важливим бар’єром є діти: сім’ям, де вони вже інтегрувалися в нове середовище, повертатися буде дуже складно.

Що змінюється для українських біженців за кордоном

У Нідерландах українським чоловікам пропонують самостійно облаштовувати житло. Міністерка у справах притулку та міграції Мона Кейзе заявила, що країна поступово досягає межі своїх можливостей у сфері надання притулку.

«Цілком справедливо, щоб чоловіки, які мають роботу та дохід, самі дбали про своє житло та оплачували його. Наприклад, у родичів, які вже тут живуть. Також можна попросити допомоги у роботодавця», — сказала міністерка, зазначивши, що й нідерландці з роботою самі вирішують питання житла.

Також Кейзер запевнила, що матері з дітьми гарантовано зберігатимуть право на державний притулок.

Водночас у Чехії заговорили про перегляд прав на перебування українських біженців.

На думку лідера чеської опозиції Томіо Окамура, масовий наплив українців призвів до погіршення доступності житла та медичних послуг для чеських громадян.

Політик зазначив, що його позиція ґрунтується на захисті інтересів чехів, а не на ненависті.

Його партія, у разі перемоги на виборах у жовтні, планує залишити в країні лише тих українців, які працюють на непопулярних серед місцевого населення посадах.

Тим часом у Польщі ухвалили закон, що обмежує соціальні виплати для українських біженців.

Допомогу «800+» тепер отримають лише працевлаштовані українці з зарплатою від 50% мінімуму (2333 злотих), за винятком людей з інвалідністю. Також право на допомогу щомісячно перевірятиметься.

Закон також обмежує доступ дорослих українців до деяких медичних послуг, але продовжує легальний статус їхнього перебування до 4 березня 2026 року. Ці зміни внесені після вето президента Кароля Навроцького, який вимагав зв’язати допомогу з працевлаштуванням.

Раніше ТСН.ua писав про зміни від 1 вересня для українців за кордоном. Більшість нововведень стосуються правил в’їзду до країн ЄС, надання соціальної допомоги та зміни статусу біженців.

Водночас у Польщі на українців чекає низка важливих змін. Зокрема, нові вимоги стосуватимуться соціальних виплат, медичних послуг та прав водіїв.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.