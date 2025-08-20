Велике розчарування: туристка розповіла, чому більше не повернеться до популярного містечка в Італії

Белладжо, озеро Комо, Італія

Містечко Белладжо на озері Комо є одним з найпопулярніших напрямків в Італії. Втім, нерідко подорожувальники усвідомлюють, що це місце — занадто ідеалізоване та розрекламоване.

Про це пише Daily Mail.

Останніми роками Белладжо накрила хвиля популярності в соцмережах завдяки його вузьким брукованим вуличкам, барвистим будинкам, приголомшливим гірським пейзажам і казковій набережній вздовж озера.

Зачарована інтернет-роликами, що демонструють традиційну італійську чарівність цього місця, репортерка, яка пише про стиль життя, вирішила забронювати квиток на літак і подивитися, чи справді так звана «перлина озера Комо» заслуговує на такі відгуки.

Як відомо, до Белладжо легко дістатися з Мілана: від Центрального вокзалу до станції Комо-Сан-Джованні ходять прямі потяги, а подорож займає приблизно 37–47 хвилин. З Комо вирушають прямі пороми до містечка, подорож триває близько двох годин. Якщо ви подорожуєте на машині, то поїздка з Мілана до Белладжо триватиме приблизно одну годину і 36 хвилин.

Надмірно розрекламоване місце

У своїй статті для Express Фібі розповіла, що була вражена тієї самої хвилини, щойно зійшла з порома. Її зустріла мальовнича атмосфера, яку до цього вона бачила лише на екрані. Хоча вона й описувала цей район як такий, від якого перехоплює дух, навіть з урахуванням натовпів туристів, невдовзі стало очевидним, що село — не більше, ніж надмірно розрекламоване місце призначення в TikTok.

«З заходом сонця атмосфера згасає. Більшість ресторанів зачинилися напрочуд рано — близько 21:00 чи 21:30, і лише деякі залишалися відчиненими до 22:00 чи 23:00. Після цілого дня прогулянок озером нам захотілося спокійно повечеряти або випити чогось із гарним краєвидом», — констатувала вона.

Репортерка зізналася, що була наївна, очікуючи такого ж нічного галасу, як, наприклад, у Мілані, і особливо засмучувалася, повертаючись після пізніх вечорів у прилеглих містах, наприклад, Ленно.

Фібі також була розчарована посередньою їжею, яка пропонується в ресторанах у всьому селі, включно з дуже сухим тирамісу, поданим одним із власників. Вона додала, що ціни на страви загалом завищені, їжа несмачна і не викликає захоплення.

«Це найбільш переповнене туристами місце на озері Комо, і воно здається набагато більш комерціалізованим, ніж тихіші та автентичні райони», — підсумувала Фібі.

Вона також зазначила, що Белладжо недоступний для відвідувачів з обмеженою мобільністю, а в самому місті обмежений вибір громадського транспорту.

Попри те, що Фібі залишила місто в пригніченому стані, вона зазначила, що Белладжо не позбавлений своєї привабливості. Їй подобалося практикувати італійську мову з доброзичливим і гостинним господарем Airbnb, щодня вона їла свіжу рибу і милувалася захопливими краєвидами на озеро, що дозволило їй почуватися по-справжньому пов’язаною з селом.

Фібі також закликала відвідувачів сісти на пором, який іде з Комо до Белладжо, де пасажири зможуть пропливти повз чарівні села Тремеццо та Чорнобіо. Вона описала цю подорож як мальовничу та розслаблювальну.

