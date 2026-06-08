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Великі зміни на кордонах ЄС: Єврокомісія вимагає скасувати перевірки, але Німеччина проти
Єврокомісія закликає Німеччину та ще вісім країн згорнути внутрішній прикордонний контроль через спад міграції, проте Берлін уже відповів категоричною відмовою.
Європейська комісія наполягає на поступовому скасуванні національного прикордонного контролю в Німеччині та інших європейських країнах.
Про це пише Spiegel.
Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що, на думку Єврокомісії, поступове скорочення прикордонного контролю в дев’яти державах-членах, де він наразі існує, є «як можливим, так і доцільним — зокрема в Німеччині».
Щоб обґрунтувати свій заклик до зменшення прикордонного контролю, Бруннер вказав, що кількість біженців «різко» зменшується.
Раніше ми писали про те, що у ЄС обговорюють зміни до системи тимчасового захисту для українських біженців, яку можуть подовжити до 2028 року, але в оновленому вигляді.
«З іншого боку, вжиті заходи, такі як захист зовнішніх кордонів та спільна загальноєвропейська система в’їзду та виїзду, дають результат», — визнав він.
У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.
Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер, 4 червня, відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.