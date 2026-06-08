Великі зміни на кордонах ЄС: Єврокомісія вимагає скасувати перевірки, але Німеччина проти

Прапор ЄС / © unsplash.com

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Європейська комісія наполягає на поступовому скасуванні національного прикордонного контролю в Німеччині та інших європейських країнах.

Про це пише Spiegel.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що, на думку Єврокомісії, поступове скорочення прикордонного контролю в дев’яти державах-членах, де він наразі існує, є «як можливим, так і доцільним — зокрема в Німеччині».

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Щоб обґрунтувати свій заклик до зменшення прикордонного контролю, Бруннер вказав, що кількість біженців «різко» зменшується.

Раніше ми писали про те, що у ЄС обговорюють зміни до системи тимчасового захисту для українських біженців, яку можуть подовжити до 2028 року, але в оновленому вигляді.

«З іншого боку, вжиті заходи, такі як захист зовнішніх кордонів та спільна загальноєвропейська система в’їзду та виїзду, дають результат», — визнав він.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

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Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер, 4 червня, відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.

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