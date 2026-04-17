Володимир Путін

Росія змінила тактику обстрілів: тепер вона атакує кількома хвилями, щоб виснажити українську ППО та довше тримати цивільних під загрозою.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Який механізм нових ударів РФ

За даними військових аналітиків, оновлена тактика вперше масштабно застосували під час атак 23–24 березня. Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, що агресор розраховує черговість хвиль наступним чином:

Перша хвиля: нічна атака безпілотників, що виконує роль «бойової розвідки».

Друга хвиля: застосування крилатих ракет.

Третя хвиля: удари балістичними ракетами.

Повідомляється, що мета такої тактики — змусити Україну витратити дефіцитні ракети ППО на дрони та крилаті ракети, які легше збити. Це виснажує захист перед основним ударом балістикою, перехопити яку значно складніше

В ISW наголошують, що ефективна протидія балістичним загрозам безпосередньо залежить від наявності комплексів Patriot. Росія намагається скористатися глобальним дефіцитом ракет-перехоплювачів до цих систем та відволіканням уваги світової спільноти на конфлікт на Близькому Сході для ескалації повітряного терору.

Накопичення арсеналу та політичний контекст

Також аналітики зазначили, що Росія накопичує запас ракет і дронів під час затишшя, щоб проводити серії масованих атак упродовж двох діб, приурочуючи такі удари до важливих міжнародних переговорів чи дипломатичних зустрічей.

«Росія, ймовірно, накопичила зброю для двох великих серій ударів протягом 48 годин під час односторонньо запровадженого Росією великоднього припинення вогню 11-12 квітня», — зазначили аналітики.

Повідомляється, що такий підхід дозволяє РФ не лише збільшувати зону загрози для українських регіонів, але й чинити тривалий психологічний та фізичний тиск на цивільне населення, одночасно випробовуючи на міцність збалансованість української системи протиповітряної оборони.

