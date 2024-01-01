Венеція вводить нові обмеження для туристів: що заборонять цього року

Венеція оголосила про нові обмеження для туристів, щоб захистити італійське місто.

Про це пише Associated Press з посиланням на заяву міської влади.

Від червня 2024 року туристичні групи будуть обмежені до 25 осіб, що становить приблизно половину місткості туристичного автобуса, а використання гучномовців, "які можуть спричинити плутанину та заворушення", буде заборонено.

Міська чиновниця, яка відповідає за безпеку, Елізабетта Пеше, заявила, що ця політика спрямована на покращення пересування груп через історичний центр Венеції, а також через острови Мурано, Бурано і Торчелло, які часто відвідують.

Раніше місто оголосило про плани протестувати цього року нову плату за одноденні подорожі. Плата у розмірі 5 євро на людину стягуватиметься протягом 29 пікових днів від квітня до середини липня, зокрема більшість вихідних. Вона призначена для регулювання скупчення людей, заохочення більш тривалих відвідувань та покращення якості життя мешканців Венеції.

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Агентство ООН з культури двічі назвало вплив туризму на тендітне місто в лагуні основним чинником, який розглядав можливість включення Венеції до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою.

Місто уникло цього вперше, обмеживши прибуття великих круїзних лайнерів через канал Джудекка, і знову у вересні, коли було оголошено про запровадження плати за одноденні поїздки, яка була відкладена через скорочення туризму під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, не так давно у Венеції туристи перекинулися на гондолі та впали у холодну воду. Гондольєр просив мандрівників зайняти свої місця, але його проігнорували.

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