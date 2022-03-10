"Венесуела б'є в набат": союзник Путіна заявив, що світова війна вже почалася

"Венесуела б'є в набат": союзник Путіна заявив, що світова війна вже почалася

Венесуельський лідер, який підтримує російську агресію в Україні, засудив економічні санкції західних країн.

У середу, 9 березня, президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав санкційні механізми впливу на економіки окремих країн передумовами для переростання ситуації у збройний конфлікт всесвітнього характеру.

Ба більше, у своєму мікроблозі на Twitter, венесуельський лідер, який заявляє про підтримку Путіна, написав буквально таке: “Існує реальна небезпека, що в сучасному світі почнеться ядерна війна. Венесуела б'є в набат!”.

#EnVideo| Pdte. @NicolasMaduro afirmó que la guerra mundial en la primera fase es económica, con sanciones, bloqueos, incertidumbre en precios, abastecimiento de alimentos, materias primas, productos energéticos, a fin "de torcer el brazo a las regiones".#USADerogaElDecretoYa pic.twitter.com/zvXJaIq5Uy — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 9, 2022

За його словами, світова війна вже почалася і її перша фаза носить економічний характер. Санкції, ембарго, невизначеність з поставками нафти, палива, заліза, сталі, пшениці, добрив, кукурудзи, рису, сировини загалом, невизначеність із цінами на продовольство, сировину, енергоресурси, а також із використанням валют, фінансових систем, на думку Мадуро, є ознаками глобального протистояння.

#EnVivo | "Hay un peligro real de que se dispare una guerra nuclear en el mundo actual ¡Venezuela toca las campanas!", alertó el mandatario nacional @NicolasMaduro pic.twitter.com/HJIhdB9KVs — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 9, 2022

Давній союзник Путіна закликав міжнародну спільноту відмовитися від подальшого розширення санкційного протистояння, яке, на його думку, може поставити під загрозу існування людства та планети "у разі ядерної війни".

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"Венесуела робить скромний внесок у світову геополітику, але наше слово має вагу, і до нього прислухаються", - сказав президент Венесуели.

Такі заяви пролунали на тлі контактів із Ніколасом Мадуро делегації Білого дому. Адміністрація президента США Байдена веде перемовини щодо закупівлі венесуельської нафти у зв’язку із забороною імпорту нафти з Росії.

Раніше США запровадили низку санкцій проти Каракаса у спробі змусити Мадуро відмовитися від влади. Зокрема, від 2019 року Венесуелі заборонено торгувати своєю сирою нафтою, продаж якої складає 96 відсотків доходів країни, на американському ринку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу.

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