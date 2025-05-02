Нафтова вишка / © Associated Press

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Віцепрезидента Венесуели Дельсі Родрігес звернулася до Китаю з проханням купувати більше нафти після того, як великі енергокомпанії почали підготовку до виходу з країни на вимогу Сполучених Штатів.

Про це інформує агентство Bloomberg.

Видання повідомляє, що Родрігес зустрілась із віцепрезидентом Китаю Хань Чженем і головою China National Petroleum. Під час зустрічі вона просила надати країні розріджувачі та легку нафту, необхідні для переробки важкої венесуельської сировини, а також збільшити обʼєми закупівлі сирої нафти.

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В свою чергу Китай вимагає більших знижок на нафту та переглянути умови раніше укладених контрактів.

Журналісти пишуть, що позиції Венесуели стають дедалі вразливішими, оскільки Трамп націлився на обмеження нафтової галузі країни, яка є основним джерелом доходів.

Раніше США запровадили тарифи проти країн, які імпортують нафту з Венесуели, що ускладнює переговори з такими союзниками, як Китай. Крім того, компанії Chevron, Repsol, Eni та Maurel & Prom відкликали свої ліцензії і йдуть з ринку.

Минулого місяця Китай став найбільшим імпортером венесуельської нафти, 10 танкерів доставляли в середньому 461 тисячу барелів на добу.

Видання пише, що економіка Венесуели вже відчуває наслідки політики максимального тиску США. Валюта країни стрімко знецінюється на тлі очікувань дефіциту долара, що змушує населення вдаватися до масової купівлі американської валюти на чорному ринку.

Такі тенденції загрожують новим витком інфляції та може звести нанівець економічну стабілізацію, якої режим Мадуро частково досягнув завдяки широкому використанню долара.

Раніше повідомлялося, що група американських законодавців надіслала запит до Держдепартаменту США, вимагаючи роз’яснень щодо участі китайських бойовиків у війні Росії проти України.

Ми раніше інформували, що Китай захопив спірний риф Сенді-Кей у Південнокитайському морі, який розташований за кілька кілометрів від важливого військового форпосту Філіппін.