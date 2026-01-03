Венесуела: Мадуро запровадив надзвичайний стан та оголосив мобілізацію

Столиця Венесуели опинилась під атакою / © Associated Press

Президент Венесуели Мадуро оголосив мобілізацію, закликавши громадян вступати до добровольчого корпусу. Також у країні запровадили надзвичайний стан.

Про це пише Clash Report.

У Венесуелі розпочалася добровільна мобілізація у відповідь на тиск США. Влада заявляє про «гібридну війну», опозиція закликає ігнорувати заклик. Загострення також пов’язані з посиленням військової присутності США у регіоні.

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто повідомив, що атакам піддалися об’єкти в столиці Каракасі, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра. Інших деталей щодо масштабів пошкоджень і можливих жертв наразі не повідомляється.

«Спроба нав’язати колоніальну війну з метою знищити республіканську форму правління та примусити до „зміни режиму“ в союзі з фашистською олігархією зазнає краху, як і всі попередні спроби», — написав Пінто.

Нагадаємо, у Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання.

Дональд Трамп наказав атакувати об’єкти у Венесуелі в рамках посилення кампанії проти режиму президента Ніколаса Мадуро, заявила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на джерела.

Однак Білий дім утримується від офіційних коментарів. Також військову операцію США не коментує офіційний Каракас.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль щодо тиску на президента країни Ніколаса Мадуро з метою його відставки. Зокрема на початку тижня він знову заявив, що для Мадуро «було б розумно» піти від влади.

Зокрема, США розширили санкції проти Венесуели, посилили військову присутність в регіоні та завдали низки ударів по суднах, які, імовірно, були причетні до контрабанди наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.