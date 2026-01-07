ТСН у соціальних мережах

878
2 хв

Венесуела це початок: республіканці сказали, в якій наступній країні США "наведуть лад"

Сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що події у Венесуелі є лише початком і назвав країни, де США, за його словами, можуть сприяти “поверненню демократії”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Рік Скотт

Рік Скотт / © Фото з відкритих джерел

У Республіканській партії США заявили, що події у Венесуелі є лише початком ширших змін у Латинській Америці.

Американський сенатор-республіканець Рік Скотт публічно назвав країни, які, за його словами, можуть стати наступними у процесі “наведення ладу” з боку Сполучених Штатів.

“Так пишаюся тим, що зробили президент, Марко Рубіо, Піт Хедсфет і всі, наші військові, Марія Корінна Мачадо, і те, що вони зробили у Венесуелі, змінить Латинську Америку. Це початок змін у Венесуелі, потім ми виправимо Кубу, Нікарагуа буде виправлено, наступного року ми отримаємо нового президента в Колумбії. Демократія повертається до цієї півкулі”, – заявив Скотт.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що комуністична диктатура на Кубі приречена на падіння після захоплення американськими силами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Втрата венесуельської нафти та посилення тиску Вашингтона роблять зміну режиму в Гавані лише питанням часу.

Також нагадаємо, Держдепартамент США 5 січня проголосив Західну півкулю виключною зоною впливу Вашингтона, попередивши супротивників про неприпустимість створення там військових баз. Трамп назвав цю стратегію “Доктриною Донро”, що є радикальним оновленням історичної Доктрини Монро (“Америка для американців”). На тлі суду над Мадуро в Нью-Йорку, Рубіо та Білий дім підкреслили, що американське домінування в регіоні більше не підлягає сумніву, а будь-які спроби конкурентів втрутитися у справи півкулі жорстко припинятимуться.

