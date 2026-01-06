Венесуела стала холодним душем для “багатополярного світу” Кремля: що показав рейд у Каракасі

Дональд Трамп / © Associated Press

Швидка операція США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро продемонструвала слабкість так званого “багатополярного світу”, який роками просуває Кремль. Дії президента США Дональда Трампа показали, що антизахідні союзи, на які робить ставку Володимир Путін – від Каракаса до Тегерана, – не здатні забезпечити реальний захист своїм партнерам.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Аналітики зазначають, що Москва вкотре виявилася ненадійним союзником у критичний момент. Подібні ситуації вже траплялися в Нагірному Карабаху, Сирії та Ірані, де Росія фактично не змогла або не захотіла втрутитися. На цьому тлі дії Трампа виглядають значно рішучішими та ефективнішими, ніж спроби Кремля демонструвати силу.

Політолог і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов вважає, що Путін опинився в невигідному становищі: те, що російський лідер обіцяв зробити в Україні, США реалізували у Венесуелі за лічений час. На його думку, це стало серйозним ударом по репутації Росії як геополітичного гравця.

Навіть серед російських ультранаціоналістів поширюється думка, що Москва “втратила обличчя”. Колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін заявив, що ще одна країна, яка розраховувала на допомогу Росії, її не отримала.

Росія роками будувала образ головного опонента Заходу та захисника авторитарних режимів. Проте війна проти України оголила межі її можливостей. Кремль не зміг завадити поразці союзників у Карабасі, падінню режиму Башара Асада та ударам по Ірану. Тепер до цього списку додалася і Венесуела.

Попри різку риторику та заяви про “порушення суверенітету”, Москва фактично обмежилася словами. У російських медіа та пропагандистських колах дедалі частіше звучить відверта заздрість до дій США, які, на їхню думку, можуть дозволити собі те, на що Росія не спроможна.

Як зазначають експерти, іронія полягає в тому, що світ, де “сила важливіша за право”, Путін намагався створити сам. Але тепер саме США демонструють, як працюють ці правила, залишаючи Кремль у ролі спостерігача.

Нагадаємо, Держдепартамент США 5 січня проголосив Західну півкулю виключною зоною впливу Вашингтона, попередивши супротивників про неприпустимість створення там військових баз. Трамп назвав цю стратегію “Доктриною Донро”, що є радикальним оновленням історичної Доктрини Монро (“Америка для американців”). На тлі суду над Мадуро в Нью-Йорку, Рубіо та Білий дім підкреслили, що американське домінування в регіоні більше не підлягає сумніву, а будь-які спроби конкурентів втрутитися у справи півкулі жорстко припинятимуться.