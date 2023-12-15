Венесуела та Гаяна досягли важливої угоди щодо регіону Ессекібо

У світі 2023 року розгорнулося 183 локальні та регіональні конфлікти. Серед них - територільні претензії Венесуали до Гаяни. Там наразі досягли важливих домовленостей про спірний регіон Ессекібо. Сторони вирішили, що не застосовуватимуть сили щодо один одного та створять спільну комісію з вирішення територіального конфлікту.

Про це заявили президенти Венесуели Ніколас Мадуро та Гаяни Ірфаан Алі після одноденного саміту 14 грудня, пише CNN.

Як вимагає Гаяна, спір має бути вирішений Міжнародним Судом ООН. Натомість Венесуала вважає, що на прикордонну суперечку юрисдикція цієї міжнародної судової інстанції не поширюється.

"Лідери Венесуели та Гаяни заявили в четвер, що не будуть застосовувати силу один проти одного в умовах суперечки з приводу багатої нафтою ділянки гайанської землі і погодилися створити спільну комісію з вирішення територіального конфлікту", – зазначає CNN.

Крім того, Гаяна та Венесуела домовилися створити спільну комісію щодо вирішення спору.

До неї увійдуть делегації від обох країн на чолі із міністрами закордонних справ. Метою роботи комісії заявлено "вирішення питань за взаємної згоди", - вказано у повідомленні.

Додамо, Велика війна між Венесуелою та Гаяною наразі малоймовірна і конфлікт, швидше за все, закінчиться суперечками в інтернеті.

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