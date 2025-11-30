Венесуела відреагувала на слова Трампа про «закритий» повітряний простір

Венесуела / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив 29 листопада, що повітряний простір над Венесуелою можна вважати закритим. На це оперативно відреагував уряд Каракаса, повністю спростувавши твердження американського лідера.

Про це повідомляє Reuters.

«Венесуела засудила твердження президента США Трампа про те, що повітряний простір… Венесуели слід вважати закритим», — пише агентство з посиланням на офіційний коментар уряду.

Крім того, Каракас звинуватив адміністрацію США в порушенні міжнародних норм і наголосив, що такі заяви є «колоніальною загрозою» суверенітету держави та суперечать міжнародному праву.

Перед цим президент США заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

«Шановні авіакомпанії, пілоти, наркоторговці та торговці людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим», — йшлося в пості Трампа.

Раніше повідомлялося, що США планують найближчим часом розпочати заходи зі зупинки пересування підозрюваних у наркоторгівлі громадян Венесуели на суші.

Ми раніше інформували, що президент Дональд Трамп заявив, що готовий розглядати варіант введення американських військових підрозділів до Венесуели, якщо цього вимагатиме ситуація.