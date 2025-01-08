Венесуела заявила про затримання іноземних “найманців”, серед яких українці

Мадуро заявив, що ці особи нібито готували замахи на віце-президента Венесуели Делсі Родрігес.

У Венесуелі заарештували сімох іноземців, яких звинувачують у плануванні терористичних атак перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро. Серед затриманих — троє громадян України.

Про це повідомляє агентство EFE.

За словами Мадуро, серед затриманих також двоє американців і двоє колумбійців. Він заявив, що ці особи нібито готували замахи на віцепрезидента Венесуели Делсі Родрігес та планували атаки на державні служби й лідерів “боліваріанської революції”.

Мадуро також звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху, назвавши це частиною “міжнародної агресії” проти Венесуели.

Ця група стала доповненням до 125 осіб різних національностей, яких затримали у Венесуелі в листопаді та грудні за звинуваченнями у подібних діях.

Нагадаємо, раніше у Колумбії затримали трьох американців, двох іспанців і громадянина Чехії. Їх підозрюють у змові з метою вбивства президента Венесуели Ніколаса Мадуро.