Венесуела звинувачує США у «підготовці до вторгнення»

Ніколас Мадуро / © Associated Press

США посилили військову присутність у Латинській Америці, перекинувши до Карибського регіону авіаносну ударну групу на чолі з «Джеральдом Фордом».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що до складу групи входять атомний підводний човен, вісім військових кораблів і винищувачі F-35. За наказом президента Дональда Трампа угруповання перемістилося до Карибського басейну для проведення масштабної операції.

Пентагон підтвердив прибуття авіаносця, наголосивши, що головна мета місії — «припинити наркоторгівлю і знищити транснаціональні злочинні організації».

Авіаносець «Джеральд Форд», введений в експлуатацію у 2017 році, є найбільшим у світі. На його борту перебуває понад п’ять тисяч моряків і до 75 бойових літаків, зокрема F/A-18 Super Hornet і E-2 Hawkeye.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінив перекидання американських сил як спробу повалення його режиму.

Вашингтон, своєю чергою, раніше збільшив винагороду за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, до 50 мільйонів доларів, звинувативши його у зв’язках із наркокартелями.

За даними Reuters, американські військові вже завдали 19 ударів по підозрілих суднах у Карибському морі та біля тихоокеанських берегів Латинської Америки. Унаслідок цих операцій загинуло щонайменше 76 людей.

Мадуро раніше попереджав, що будь-яке втручання США викличе збройний опір. За повідомленнями джерел, Венесуела активно готує оборону, використовуючи російську військову техніку та розробляючи плани партизанської війни у разі нападу.

Аналітики вважають перекидання «Джеральда Форда» наймасштабнішою демонстрацією сили США в регіоні за останні роки.

Крім того, Reuters встановило, що американці модернізують колишню військову базу часів Холодної війни в Карибському морі, що може свідчити про підготовку до тривалих операцій.

Авіаносець оснащений ядерним реактором і сучасними радарами, які забезпечують контроль повітряного простору та навігаційну підтримку.

До складу ударної групи також входять крейсер «Нормандія» та есмінці «Томас Гаднер», «Реймідж», «Карні» і «Рузвельт», озброєні системами протиповітряної, протикорабельної й протичовнової оборони.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала варіанти воєнних дій проти Венесуели, включно з усуненням Ніколаса Мадуро.

Ми раніше інформували, що США готують операцію з ударами БпЛА по наркоторговцях у Венесуелі, яка може розпочатися вже за кілька тижнів.